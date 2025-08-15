Grande ABC tem dia de sol entre nuvens e possibilidade de chuva

O tempo no Grande ABC nesta sexta-feira (15) deve seguir o padrão dos últimos dias, com sol entre muitas nuvens e temperaturas amenas, segundo o Climatempo. Em algumas cidades, há previsão de pancadas de chuva no período da tarde ou à noite.



Em Santo André e Mauá, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite. As temperaturas variam entre 11°C e 17°C.



Já em São Bernardo, São Caetano e Diadema, o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu nublado e sem previsão de chuva. Em São Bernardo e Diadema, a mínima será de 11°C e a máxima de 18°C. Em São Caetano, a máxima chega a 19°C.



Em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o céu ficará com muitas nuvens e períodos de nebulosidade. A previsão indica pancadas de chuva à noite. Nessas cidades, as temperaturas oscilam entre 11°C e 17°C.