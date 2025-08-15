DGABC
Setecidades Titulo Congestionamento

Imigrantes e Anchieta: trânsito tem lentidão após acidente, veja pontos

O tempo estava bom em toda a região

Natasha Werneck
15/08/2025 | 09:19
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado às 7h58 desta sexta-feira (15) no km 15 da Rodovia dos Imigrantes, sentido capital. Segundo a Ecovias, não houve feridos. A pista foi rapidamente liberada ao tráfego e a ocorrência não gerou congestionamento.

Às 9h, a concessionária informou que a Rodovia Anchieta apresentava lentidão do km 59 ao 60, no sentido litoral, devido ao alto fluxo de veículos, e do km 21 ao 17, no sentido São Paulo. Na Imigrantes, havia lentidão do km 16 ao 14 no sentido São Paulo. Nos demais trechos sob concessão da Ecovias, o tráfego fluía normalmente. O tempo estava bom em toda a região.

Confira:

Rodovia Anchieta (SP-150) 

km 59 - 60 - Sentido Litoral - Tráfego Lento (Excesso de Veículos)

Rodovia Anchieta (SP-150) 

km 21 - 17 - Sentido São Paulo - Tráfego Lento (Excesso de Veículos)

Informamos que para os demais trechos da rodovia situação de Tráfego NORMAL

Rodovia dos Imigrantes (SP-160) 

km 16 - 14 - Sentido São Paulo - Tráfego Lento (Excesso de Veículos)

Informamos que para os demais trechos da rodovia situação de Tráfego NORMAL

Interligação Planalto (SP-041) 

km 0 - 8 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal 

Interligação Baixada (SP-059) 

km 0 - 1.8 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal 

Rodovia Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055) 

km 8.5 - 0 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal 

Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055) 

km 248.05 - 270.6 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal 

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) 

km 270.601 - 292.2 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal 

Marginal Direita Anchieta 

km 65.6 - 9.7 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal 

Marginal Esquerda Anchieta 

km 9.7 - 65.6 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal 

Marginal Esquerda Anchieta 

km 9.7 - 65.6 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal


