Imigrantes e Anchieta: trânsito tem lentidão após acidente, veja pontos

O tempo estava bom em toda a região
Um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado às 7h58 desta sexta-feira (15) no km 15 da Rodovia dos Imigrantes, sentido capital. Segundo a Ecovias, não houve feridos. A pista foi rapidamente liberada ao tráfego e a ocorrência não gerou congestionamento.
Às 9h, a concessionária informou que a Rodovia Anchieta apresentava lentidão do km 59 ao 60, no sentido litoral, devido ao alto fluxo de veículos, e do km 21 ao 17, no sentido São Paulo. Na Imigrantes, havia lentidão do km 16 ao 14 no sentido São Paulo. Nos demais trechos sob concessão da Ecovias, o tráfego fluía normalmente. O tempo estava bom em toda a região.
Rodovia Anchieta (SP-150)
km 59 - 60 - Sentido Litoral - Tráfego Lento (Excesso de Veículos)
Rodovia Anchieta (SP-150)
km 21 - 17 - Sentido São Paulo - Tráfego Lento (Excesso de Veículos)
Informamos que para os demais trechos da rodovia situação de Tráfego NORMAL
Rodovia dos Imigrantes (SP-160)
km 16 - 14 - Sentido São Paulo - Tráfego Lento (Excesso de Veículos)
Informamos que para os demais trechos da rodovia situação de Tráfego NORMAL
Interligação Planalto (SP-041)
km 0 - 8 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal
Interligação Baixada (SP-059)
km 0 - 1.8 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal
Rodovia Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055)
km 8.5 - 0 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal
Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055)
km 248.05 - 270.6 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055)
km 270.601 - 292.2 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal
Marginal Direita Anchieta
km 65.6 - 9.7 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal
Marginal Esquerda Anchieta
km 9.7 - 65.6 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal
Marginal Esquerda Anchieta
km 9.7 - 65.6 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.