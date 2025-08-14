Cinema de Mauá inicia pré-venda de 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito'

O aguardado capítulo final da saga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito chega às telonas do Cine Araújo, em Mauá, com uma batalha épica. A partir desta sexta-feira (15), o público poderá garantir ingressos para o filme, que estreia em 11 de setembro e dá início à trilogia que encerrará a história de Tanjiro e dos Caçadores de Demônios, com uma batalha decisiva.

Para celebrar o lançamento, o Cine Araújo oferecerá um minipôster exclusivo do filme a cada ingresso adquirido durante a pré-venda, um item especial para colecionadores e fãs da obra. O brinde estará disponível em todas as unidades da rede enquanto durarem os estoques.

Sobre o filme

Tanjiro Kamado vê sua vida virada de cabeça para baixo quando quase toda sua família é assassinada por um demônio, restando apenas sua irmã mais nova, Nezuko, que sobrevive, mas é transformada em um demônio. Determinado a salvá-la e vingar a morte de sua família, ele decide se tornar um Caçador de Demônios. Sua jornada o conduz até o misterioso Castelo Infinito, uma fortaleza habitada por poderosos Oni, onde começa o combate da trilogia que decidirá o destino de humanos e demônios.

Os ingressos já estão disponíveis para venda no site e aplicativo da Ingresso.com, além das bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo. Para conferir detalhes sobre promoções, acesse o site do Cine Araújo e selecione a seção de promoções.

