Cinema de Mauá inicia pré-venda de 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito'

A partir de 15 de agosto, quem garantir ingressos antecipados poderá ganhar um minipôster colecionável, enquanto durarem os estoques
O aguardado capítulo final da saga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito chega às telonas do Cine Araújo, em Mauá, com uma batalha épica. A partir desta sexta-feira (15), o público poderá garantir ingressos para o filme, que estreia em 11 de setembro e dá início à trilogia que encerrará a história de Tanjiro e dos Caçadores de Demônios, com uma batalha decisiva.
Para celebrar o lançamento, o Cine Araújo oferecerá um minipôster exclusivo do filme a cada ingresso adquirido durante a pré-venda, um item especial para colecionadores e fãs da obra. O brinde estará disponível em todas as unidades da rede enquanto durarem os estoques.
Sobre o filme
Tanjiro Kamado vê sua vida virada de cabeça para baixo quando quase toda sua família é assassinada por um demônio, restando apenas sua irmã mais nova, Nezuko, que sobrevive, mas é transformada em um demônio. Determinado a salvá-la e vingar a morte de sua família, ele decide se tornar um Caçador de Demônios. Sua jornada o conduz até o misterioso Castelo Infinito, uma fortaleza habitada por poderosos Oni, onde começa o combate da trilogia que decidirá o destino de humanos e demônios.
Os ingressos já estão disponíveis para venda no site e aplicativo da Ingresso.com, além das bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo. Para conferir detalhes sobre promoções, acesse o site do Cine Araújo e selecione a seção de promoções.
LEIA TAMBÉM:
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.