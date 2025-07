Demon Slayer: Castelo Infinito quebra recorde no Japão

O longa de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito’ quebrou o recorde em sua estreia na última sexta-feira (18), no Japão, depois de conquistar JP¥1.7 bilhões, em seu primeiro dia. Segundo a Forbes, atualmente, já possui mais de JP¥3 bilhões em bilheteria.

O novo longa é o primeiro filme da trilogia que está adaptando o arco final do mangá de Demon Slayer, e o filme conseguiu ultrapassar o seu antecessor, Demon Slayer: Mugen Train, que tinha conquistado JP¥1.2 bilhões em seu primeiro dia, a princípio o valor pode não parecer muito, mas vale ressaltar que o longa foi lançado em 2020, durante a pandemia.

A Forbes acredita que o segundo filme da trilogia deve chegar aos cinemas em 2027, e somente em 2029 que virá o terceiro. O primeiro, no entanto, ainda não está com a sua nota disponível no Rotten Tomatoes, todavia, no IMDB, conta com a nota de 9,4/10, se tornando o filme mais bem avaliado do sistema.

Apesar de já estar disponível nos cinemas japoneses, Demon Slayer: Castelo Infinito estreia dia 11 de setembro nos cinemas do Brasil pela Sony Pictures.

Qual a trama?

Baseado na série de mangás de Koyoharu Gotoge, que conta com 23 volumes e mais de 150 milhões de cópias vendidas, Demon Slayer se passa no Japão, durante a Dinastia Taisho, entre 1912 e 1926, e conta a história de Tanjiro Kamado, um garoto doce e inteligente vindo de uma família simples composta por sua mãe e seus irmãos que ganham a vida vendendo carvão, assim como seu falecido pai.

Entretanto, enquanto Tanjiro estava na cidade vendendo, sua família foi atacada por demônios, conhecidos como onis, a única sobrevivente restante foi Nezuko, uma de suas irmãs, que se transformou em um oni, mas ainda sente suas emoções e tem sua consciência humana. O garoto treina e se torna um caçador de oni, e junto de sua irmã e amigos feitos ao longo do caminho, lutam para conseguir uma cura para Nezuko e para derrotar Muzan Kibutsuji, líder dos onis.