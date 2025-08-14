Orlando Morando anuncia live no mesmo dia de operação contra Marcelo Lima

O ex-prefeito de São Bernardo, atual secretário de Segurança Urbana de São Paulo, Orlando Morando (sem partido), anunciou uma live para às 19h desta quinta-feira (14). O anúncio foi feito no mesmo dia que seu sucessor no cargo, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado como alvo de uma operação da Polícia Federal em uma investigação por esquema de corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na Prefeitura.



"Pessoal, hoje às 19h estaremos juntos em mais uma live pelas redes sociais! Será uma oportunidade para prestar contas do nosso trabalho, trazer novidades importantes e ouvir as perguntas e sugestões de vocês. A participação de cada um é fundamental para seguirmos construindo, com diálogo e transparência", anunciou nas redes.



Vale ressaltar que Morando geralmente faz lives às quintas-feiras, no mesmo horário. Hoje, por conta da operação da PF, o público cobra em seu perfil do Instagram um posicionamento.

Entenda

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (14) a Operação Estafeta, que investiga um esquema de corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na Prefeitura de São Bernardo. A ação resultou no afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos) de suas funções por um ano, além da determinação para que ele use tornozeleira eletrônica.

A ofensiva mobilizou 70 policiais federais e cumpre medidas cautelares expedidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, incluindo duas prisões temporárias, 16 mandados de busca e apreensão, quebra de sigilos bancário e fiscal, além do sequestro e bloqueio de bens e valores que somam até R$ 13 milhões.



Também foram afastados de seus cargos dois vereadores - Danilo Lima (Podemos) e Ary José de Oliveira (PRTB), um secretário municipal ainda não identificado, um servidor da Prefeitura - Antonio Rene da Silva, que atua como Diretor de Departamento na Secretaria de Coordenação Governamental - e um funcionário da Assembleia Legislativa de São Paulo - Paulo Iran, que é auxiliar legislativo. As diligências ocorrem em São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema e na Capital.



As investigações começaram em julho de 2025, quando a PF apreendeu R$ 14 milhões em espécie — entre reais e dólares — na posse de um servidor público ligado à organização criminosa. A análise do material levou à descoberta de um esquema envolvendo integrantes da alta administração municipal, que atuariam como operadores financeiros responsáveis por receber, movimentar e destinar dinheiro em espécie proveniente de empresas contratadas pelo município e pela Fundação ABC.



Segundo a PF, parte do dinheiro teria sido usada para pagar despesas pessoais do prefeito e de familiares, por meio de depósitos fracionados para driblar os sistemas de controle, como o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). O Paço Municipal seria um dos pontos de gerenciamento das transações ilícitas.

Os investigados poderão responder por organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, crimes cujas penas somadas chegam a 39 anos de prisão.



O nome “Estafeta” faz referência a pessoas responsáveis por transportar mensagens, documentos ou encomendas — função que, segundo as investigações, era exercida por alguns membros do grupo para movimentar valores de forma clandestina.



Com o afastamento, a vice-prefeita Jéssica Cormick (Avante) assumiu interinamente a chefia do Executivo municipal.