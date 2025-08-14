DGABC
Esportes Titulo Oitavas de final

Botafogo x LDU na Libertadores: onde assistir, horário e possíveis escalações

Partida acontece no Estádio do Nilton Santos, às 21h30

Ryan Leme
 Especial para o Diário
14/08/2025 | 15:21
FOTO: Vítor Silva/Botafogo
FOTO: Vítor Silva/Botafogo


 Brigando por uma vaga nas quartas de final da Libertadores, o Botafogo recebe a LDU-EQU nesta quinta-feira (14), no Estádio Nilton Santos. A partida acontece a partir de 19h (horário de Brasília), com transmissão do Paramount+.

O time carioca terminou a primeira fase na segunda posição do Grupo A com 12 pontos, atrás do Estudiantes-ARG pelo saldo de gols. Já os equatorianos lideraram a Chave C, com 11 pontos, à frente do Flamengo também pelos critérios de desempate.

Desde a fase de grupos, o Botafogo passou por muitas mudanças: o técnico Renato Paiva foi demitido e o italiano Davide Ancelotti assumiu o posto. Em campo, o time teve jogadores titulares vendidos, como Gregore, Jair e Igor Jesus, enquanto o Glorioso também já conta com os reforços de Danilo, Montoro e Arthur Cabral.

A LDU também passou por mudança no comando: Tiago Nunes, que treinou o Botafogo no fim de 2023 e no começo de 2024, assumiu em junho. Os equatorianos perderam o atacante paraguaio Álex Arce, vendido ao Independiente Rivadavia.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quinta-feira, 14 de agosto, às 21h30 (de Brasília).

- Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

- Onde assistir: Paramount+ (streaming).

Prováveis escalações:

Botafogo: John (Neto); Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.

Técnico: Davide Ancelotti.

LDU: Valle; De La Cruz, Adé, Richard Mina, Leonel Quiñonez, Bryan Ramírez; Gruezo, Cornejo, Villamil; Alzugaray, Jeison Medina.

Técnico: Tiago Nunes.

