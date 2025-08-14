HBO divulga trailer inédito de 'Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente'

A HBO acaba de divulgar o trailer oficial de sua nova minissérie Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, que estreia em 31 de agosto na HBO Max e no canal por assinatura.

Com imagens impactantes e uma narrativa carregada de emoção, o trailer antecipa o clima intenso da produção, que traz histórias entrelaçadas de sobrevivência, segredos e decisões capazes de mudar destinos. A trama também retrata uma época em que pouco se sabia sobre a AIDS, e na qual o preconceito se espelhava com a mesma velocidade da doença.

Inspirada por acontecimentos reais e estrelada por Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer, Ícaro Silva, Eli Ferreira e Kika Sena, a minissérie acompanha um grupo de comissários de bordo no Rio de Janeiro que, ao testemunharem o avanço do vírus e o despreparo de uma sociedade ainda sem acesso ao tratamento, passa a contrabandear o único medicamento recém-aprovado no exterior: o AZT.

Clique aqui para conferir o trailer da nova série brasileira que apresenta um retrato sensível sobre a solidariedade e a coragem em tempos extremos.

