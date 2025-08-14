DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer

Qual filme vai representar o Brasil no Oscar 2026? Veja lista com os habilitados

14/08/2025 | 11:11



A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta quinta-feira, 14, a lista com os 16 filmes habilitados a concorrer a uma indicação na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar de 2026. A escolha será feita em duas etapas. No dia 8 de setembro de 2025, a Comissão de Seleção anunciará os seis títulos pré-selecionados. Em 15 de setembro, será revelado o filme que representará o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar.

Neste ano, a produção brasileira Ainda Estou Aqui conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar. Apesar de o País já ter disputado a categoria e outras estatuetas, esta foi a primeira vez que o Brasil levou o troféu para casa.

Os títulos habilitados a concorrer ao Oscar 2026 são:

. A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert

. A Praia do Fim do Mundo, de Petrus Cariry

. Baby, de Marcelo Caetano

. Homem com H, de Esmir Filho

. Kasa Branca, de Luciano Vidigal

. Malu, de Pedro Freire

. Manas, de Marianna Brennand

. Milton Bituca Nascimento, de Flavia Moraes

. O Agente Secreto, de Kleber de Mendonça Filho

. O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende

. O Último Azul, de Gabriel Mascaro

. Oeste Outra Vez, de Erico Rassi

. Os Enforcados, de Fernando Coimbra

. Retrato de um Certo Oriente, de Marcelo Gomes

. Um Lobo entre os Cisnes, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki

. Vitória, de Andrucha Waddington


