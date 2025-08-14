DGABC
Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Política Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 14 de agosto de 2025

Gilmar
14/08/2025 | 10:10
ARTE: Gilmar
 Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite (Progressistas) receberá o título de cidadão honorário em São Bernardo, após aprovação na Câmara, nesta quarta-feira (13), do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Henrique Watanabe (PRTB). Entretanto, a cidade palco da honraria vem registrando sucessivas quedas nos repasses no setor, segundo dados da Prefeitura. Em 2023, as transferências estaduais totalizaram R$ 23,8 milhões, mas a previsão deste ano é de R$ 7,1 milhões.

LEIA TAMBÉM:

Comentários

