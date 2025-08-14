DGABC
Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Automóveis Titulo Cheia de estilo

Ram apresenta a Dakota, picape que chega em 2026

Marca antecipou modelo que será vendido no Brasil e em países da América do Sul

Do Diário do Grande ABC
14/08/2025 | 09:11
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


 A Ram vai lançar em 2026, no Brasil e em diferentes mercados da América do Sul, a nova Dakota. A inédita picape média foi antecipada por meio da Dakota Nightfall Concept, apresentada em São Paulo.

A Dakota Nightfall Concept reúne diferentes elementos para enaltecer seu estilo único, permeado com os principais símbolos que compõe o DNA da Ram. Isso começa, claro, pela marcante grade do radiador, com o nome Ram vazado e grafado na parte central. O conjunto é emoldurado por uma linha de led que cruza a dianteira da picape lateralmente, passando pela parte superior da grade e indo até os faróis, também de leds. 

Na dianteira também está presente um capô esportivo com entrada de ar superior iluminada por três pontos de luz laranja. No para-choque há um gancho de reboque frontal, guincho elétrico e protetor inferior.

A carroceria recebeu uma série de vincos e linhas retilíneos, transmitido solidez e força. Esses atributos continuam na suspensão elevada da marca Fox, nos exclusivos pneus todo-terreno de 33 polegadas e nas rodas de liga-leve de 18”. O visual é complementado pelos estribos laterais e molduras pretas dos para-lamas, mesma cor aplicada nos para-choques e retrovisores. 

Na traseira se destaca o estepe aparente e integral. Outros destaques são as marcantes lanternas também de led e o emblema Ram na tampa traseira, além do para-choque traseiro com ganchos de reboque. A picape ainda recebeu uma pintura exclusiva, com grafismos.

Toro 'mostra os dentes' e ganha mais tecnologia 


