Ram apresenta a Dakota, picape que chega em 2026

Marca antecipou modelo que será vendido no Brasil e em países da América do Sul
A Ram vai lançar em 2026, no Brasil e em diferentes mercados da América do Sul, a nova Dakota. A inédita picape média foi antecipada por meio da Dakota Nightfall Concept, apresentada em São Paulo.
A Dakota Nightfall Concept reúne diferentes elementos para enaltecer seu estilo único, permeado com os principais símbolos que compõe o DNA da Ram. Isso começa, claro, pela marcante grade do radiador, com o nome Ram vazado e grafado na parte central. O conjunto é emoldurado por uma linha de led que cruza a dianteira da picape lateralmente, passando pela parte superior da grade e indo até os faróis, também de leds.
Na dianteira também está presente um capô esportivo com entrada de ar superior iluminada por três pontos de luz laranja. No para-choque há um gancho de reboque frontal, guincho elétrico e protetor inferior.
A carroceria recebeu uma série de vincos e linhas retilíneos, transmitido solidez e força. Esses atributos continuam na suspensão elevada da marca Fox, nos exclusivos pneus todo-terreno de 33 polegadas e nas rodas de liga-leve de 18”. O visual é complementado pelos estribos laterais e molduras pretas dos para-lamas, mesma cor aplicada nos para-choques e retrovisores.
Na traseira se destaca o estepe aparente e integral. Outros destaques são as marcantes lanternas também de led e o emblema Ram na tampa traseira, além do para-choque traseiro com ganchos de reboque. A picape ainda recebeu uma pintura exclusiva, com grafismos.
LEIA TAMBÉM:
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.