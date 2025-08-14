Toro ‘mostra os dentes’ e ganha mais tecnologia

A primeira vista, a Toro ficou mais ‘invocada’. Com a nova grade, marcada por linhas verticais, parece que a picape da Fiat está ‘mostrando os dentes’ para a concorrência. O que não é necessário, pois é líder de mercado no segmento das picapes há dez anos. Mas não é só isso, o carro tem outras inovações para apresentar em suas seis versões, com preços que variam de R$ 159.490 (Endurance Turbo Flex) a R$ 228.490 (Ranch Diesel).

No interior, o painel digital de 7” ganhou nova grafia e fontes em todas as versões. O modelo agora conta com um desenho do câmbio mais moderno e freio de mão eletrônico que proporciona mais conforto e praticidade ao motorista. Para maior comodidade, a picape ganhou nova USB traseira com entradas para cabos tipos A e C.

Entre versões, a Ranch permanece no topo da gama, com acabamentos exteriores cromados: logos, Santo Antonio, maçanetas, retrovisores, frisos laterais, além de novas rodas 18’ diamantadas.

Na Ultra, os acabamentos escurecidos são predominantes, trazendo novas rodas aro 18 escurecidas, logo cinza grafite e frisos laterais escuros. Maçanetas e a capota rígida seguem a cor da carroceria. Já para a Volcano, os acabamentos são cromados nos logos e maçanetas bodycolor, além de novas rodas diamantadas. A Endurance, de entrada, estreia novas rodas de liga-leve de 17”.

