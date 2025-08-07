DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

Automóveis Titulo Impressões

Tera chama atenção pelo desempenho do motor 1.0

Em teste prático, SUV da Volkswagen ‘fala alto’ e ‘bota banca’ na subida da Serra do Mar

Nilton Valentim
07/08/2025 | 08:47
FOTO: Divulgação/Volkswagen
FOTO: Divulgação/Volkswagen


 Passados pouco mais de dois meses desde a sua apresentação oficial, no fim de maio, o VW Tera ainda chama atenção e vira referência nas ruas. Foi o que constatou a reportagem do Diário que na última semana rodou com a versão topo de linha (High) do modelo. Principal aposta da Volkswagen, o SUV vendeu quase 6.000 unidades até o fim de julho.

A sensação de novidade ficou ainda mais exposta ao utilizar o serviço de Zona Azul no Centro de Santo André. No aplicativo da empresa que controla as vagas do estacionamento rotativo da cidade ainda não constava o modelo. O que nos obrigou a procurar uma das atendentes para poder pagar pelo período em que o carro ficou parado.

A melhor parte do teste ocorreu na estrada, especificamente na subida da Serra do Mar, pela Via Anchieta. O motor 1.0 170 TSI de 116 cv de potência falou alto, principalmete quando o fluxo de veículos leves era atrapalhado por caminhões, que mudavam abruptamente de faixa e obrigavam os carros a diminuir a velocidade. A retomada ocorria com muita facilidade, praticamente ‘empurrando’ quem estava na frente.

A eletrônica embarcada também marcou presença no teste. Itens como assistente ativo de mudança de faixa, câmera multifuncional e detector de ponto cego com assistente de saída de vaga se mostraram juito úteis no dia a dia. Assim como o piloto automático.

No quesito conforto, o banco do motorista com ajuste milimétrico de altura, computador de bordo, painel de instrumentos digital, sensores de estacionamento traseiro e o assistente de partida em rampas, também se impõem.

LEIA TAMBÉM:

Tera começa a ser exportado para países da América do Sul


