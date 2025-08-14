Globo até quer investir em novo horário de novela, mas...

Após escapar a informação de que a Globo pretende apostar em um novo horário de novela, logo se imaginou ser um assunto colocado entre as prioridades da casa.

A ‘boa nova’, inclusive, foi impulsionada pelo anúncio do envolvimento de Walcyr Carrasco no projeto, destinado a produções curtas/dorama.

Walcyr, de fato, teve essa ideia, só que o desenvolvimento de Vidas Paralelas, título do trabalho, foi inteiramente transferido para Cristianne Fridman, com direito, até, a gravação de um piloto.

Mas por que não se fala mais sobre o assunto? Ou nada se informa a respeito?

Primeiro, a Globo, invariavelmente, vai no tempo dela, com todas as avaliações necessárias. Por aí, possibilidades comerciais e de audiência, claro, em primeiro lugar. Por outro, a informação é que, além de não haver nenhuma pressão, não se trata de uma prioridade.

Matemática simples! Duas novelas antigas – História de Amor e A Viagem – estão repercutindo e alcançando boas audiências. E tudo a custo praticamente zero. Pra que, então, investir agora em projeto novo? Além disso, não há espaço na grade. Chegou-se à conclusão que, em se tratando dos doramas ou seja lá o nome que for, o melhor mesmo é sentar e esperar.

