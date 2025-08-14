Globo até quer investir em novo horário de novela, mas...

Após escapar a informação de que a Globo pretende apostar em um novo horário de novela, logo se imaginou ser um assunto colocado entre as prioridades da casa
Após escapar a informação de que a Globo pretende apostar em um novo horário de novela, logo se imaginou ser um assunto colocado entre as prioridades da casa.
A ‘boa nova’, inclusive, foi impulsionada pelo anúncio do envolvimento de Walcyr Carrasco no projeto, destinado a produções curtas/dorama.
Walcyr, de fato, teve essa ideia, só que o desenvolvimento de Vidas Paralelas, título do trabalho, foi inteiramente transferido para Cristianne Fridman, com direito, até, a gravação de um piloto.
Mas por que não se fala mais sobre o assunto? Ou nada se informa a respeito?
Primeiro, a Globo, invariavelmente, vai no tempo dela, com todas as avaliações necessárias. Por aí, possibilidades comerciais e de audiência, claro, em primeiro lugar. Por outro, a informação é que, além de não haver nenhuma pressão, não se trata de uma prioridade.
Matemática simples! Duas novelas antigas – História de Amor e A Viagem – estão repercutindo e alcançando boas audiências. E tudo a custo praticamente zero. Pra que, então, investir agora em projeto novo? Além disso, não há espaço na grade. Chegou-se à conclusão que, em se tratando dos doramas ou seja lá o nome que for, o melhor mesmo é sentar e esperar.
TV TUDO
Termômetro maluco – 1
Se deixar levar pelas opiniões nas redes sociais é um convite ou caminho mais próximo do hospício. Há quatro anos, quando o Marcos Mion trocou a Record pela Globo, só faltaram pleitear para ele a bancada do JN ou lugar no Fantástico. Se bobeassem, até papel de galã na novela das 9.
Termômetro maluco – 2
Hoje, o que mais se vê são críticas ao Mion e ao Caldeirão ou pedidos por sua saída e troca pelo Rodrigo Faro, que acaba de chegar na Dança. Faro que também foi crucificado no episódio do Gugu e, há não tanto tempo assim, saiu da Record com baixa audiência.
‘Santa’ maionese
A sabotagem da maionese levou Vale Tudo ao seu recorde nacional de audiência, 26,4 pontos, e 25,9 em São Paulo. Foi o melhor resultado de uma novela das 21h em 11 meses.
Rádio-corredor
Nos bastidores da Band surgem comentários sobre uma possível mudança na área de entretenimento. Se acontecer, certamente, será sob as asas e proteção de Rodolfo Schneider – atual diretor de conteúdo.
Vale esclarecer
Para esta próxima semana, a Band pretende entrar apenas com o Melhor da Tarde reformulado. O Bora Brasil ainda não. Só numa etapa seguinte. Aliás, a única novidade a respeito dele, por enquanto, será a chegada de Felipeh Campos.
Mais leve
Ainda sobre Band, verifica-se que esse último ano da Fórmula 1 esta sendo um alívio para todos. E uma desobrigação financeira das mais significativas. Reconhece-se, agora, que foi um passo maior que a perna.
Como assim?
Funcionários da Rede TV! foram surpreendidos com a colocação de um enorme totem do Sidney Oliveira, ele todo sorridente, na entrada da TV e bem na terça-feira, dia da prisão do empresário. Mas é só um aviso, ou uma indicação, para a sala que foi reservada para exames oftalmológicos. Verbo no presente, porque deve estar lá até agora.
Para por aí
Devido a outros compromissos, até mesmo fora do Brasil e incluindo cinema, Alexandre Avancini não deve permanecer na Record após A Vida de Jó. Mas sempre terá as portas abertas. Tem história na casa.
Chegando ao fim
O vencedor da primeira temporada de Chef de Alto Nível será conhecido no dia 21, em uma edição ao vivo, direto dos estúdios Globo. A atração, comandada por Ana Maria Braga, atingiu recorde de audiência na última terça-feira, em São Paulo.
