Esportes Titulo De saída

São Bernardo FC se despede de Guilherme Queiróz, rumo ao Botafogo–SP

Atacante entrou em campo em todas as partidas do Paulistão, mas perdeu espaço no elenco treinado por Ricardo Catalá durante a Série C

Ryan Leme
 Especial para o Diário
13/08/2025 | 19:56
FOTO: Reprodução/Instagram
FOTO: Reprodução/Instagram


 O São Bernardo FC oficializou ontem a despedida do atacante Guilherme Queiróz. O atleta de 35 anos teve seu contrato rescindido com o Tigre e acertou a transferência para o Botafogo–SP, clube que defenderá até o fim de 2025, na Série B do Campeonato Brasileiro.

O atleta foi titular do Aurinegro durante a campanha do Paulistão, competição em que atuou em todos os 13 jogos do clube e balançou as redes em duas oportunidades, além de uma assistência para gol.

Porém, perdeu espaço no elenco de Ricardo Catalá durante a disputa da Série C, entrando em campo apenas nas primeiras três das 16 rodadas disputadas. Seu último jogo aconteceu em 27 de abril, na vitória do Tigre por 1 a 0, contra o Itabaiana–SE, fora de casa.

FASE ATUAL

Para quem fica no São Bernardo, o clima é de foco total na reta final da primeira fase da Série C. A três partidas do fim, o time da região é terceiro colocado, com 29 pontos, e tem a classificação quase garantida, com oito rodadas invictas.

Para o centroavante Rodolfo, o mérito não pode se restringir a apenas alguns nomes do elenco. “Feliz pelo nosso bom momento na competição. Acredito que o mérito é do coletivo, do trabalho feito em conjunto por jogadores e comissão técnica. Todos estão trabalhando forte para buscar os objetivos”, explica o artilheiro da equipe na divisão, com quatro gols marcados.

Agora, o Aurinegro se prepara para um duelo contra o Figueirense–SC, time que luta contra a ameaça do rebaixamento e atualmente ocupa a 17ª posição, dentro do Z-4, com 17 pontos, no domingo, às 16h30, no Estádio 1º de Maio.

“Seguimos com os pés no chão e pensando jogo a jogo. Agora o foco é 100% na partida de domingo, que será muito importante. O campeonato vai entrar em um momento decisivo e precisamos estar preparados”, completou Rodolfo.

