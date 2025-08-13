São Bernardo FC se despede de Guilherme Queiróz, rumo ao Botafogo–SP

O São Bernardo FC oficializou ontem a despedida do atacante Guilherme Queiróz. O atleta de 35 anos teve seu contrato rescindido com o Tigre e acertou a transferência para o Botafogo–SP, clube que defenderá até o fim de 2025, na Série B do Campeonato Brasileiro.

O atleta foi titular do Aurinegro durante a campanha do Paulistão, competição em que atuou em todos os 13 jogos do clube e balançou as redes em duas oportunidades, além de uma assistência para gol.

Porém, perdeu espaço no elenco de Ricardo Catalá durante a disputa da Série C, entrando em campo apenas nas primeiras três das 16 rodadas disputadas. Seu último jogo aconteceu em 27 de abril, na vitória do Tigre por 1 a 0, contra o Itabaiana–SE, fora de casa.

LEIA TAMBÉM:

FASE ATUAL

Para quem fica no São Bernardo, o clima é de foco total na reta final da primeira fase da Série C. A três partidas do fim, o time da região é terceiro colocado, com 29 pontos, e tem a classificação quase garantida, com oito rodadas invictas.

Para o centroavante Rodolfo, o mérito não pode se restringir a apenas alguns nomes do elenco. “Feliz pelo nosso bom momento na competição. Acredito que o mérito é do coletivo, do trabalho feito em conjunto por jogadores e comissão técnica. Todos estão trabalhando forte para buscar os objetivos”, explica o artilheiro da equipe na divisão, com quatro gols marcados.

Agora, o Aurinegro se prepara para um duelo contra o Figueirense–SC, time que luta contra a ameaça do rebaixamento e atualmente ocupa a 17ª posição, dentro do Z-4, com 17 pontos, no domingo, às 16h30, no Estádio 1º de Maio.

“Seguimos com os pés no chão e pensando jogo a jogo. Agora o foco é 100% na partida de domingo, que será muito importante. O campeonato vai entrar em um momento decisivo e precisamos estar preparados”, completou Rodolfo.

LEIA MAIS: