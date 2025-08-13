Torta de queijo com tomate: leve, prática e cheia de sabor

Com massa leve, recheio cremosos e o toque fresco do tomate, essa torta conquista pelo sabor e praticidade
Perfeita para um almoço rápido ou um lanche da tarde caprichado, a torta de queijo com tomate é deliciosa e agrada todo tipo de paladar.
Confira o passo a passo:
Torta de queijo com tomate
Ingredientes:
1 pacote de biscoito Cream Cracker
½ xícara de muçarela ralada
1 xicara de creme de leite
2 colheres (sopa) de Margarina
1 colher (sopa) de orégano
Sal a gosto
2 colheres (sopa) de cream cheese
Pimenta a gosto
1 caixa de tomate cereja
2 ovos
2 colheres (sopa) de queijo parmesão
Preparo:
Processe o biscoito Cream Cracker no liquidificador formando uma farofinha.
Misture com a margarina formando uma massinha.
Disponha a massa em uma forma de fundo removível. Reserve.
Em uma bowl misture o cream cheese, parmesão, muçarela, orégano, pimenta, ovos, creme de leite e sal
Coloque o conteúdo sobre a massinha
Corte os tomates cerejas e disponha sobre o creme na superfície da torta. Leve para o forno preaquecido a 180 graus, por 25 minutos.
Decore com folhinhas de manjericão e tomate, sirva em seguida.
Tempo de preparo: 40 minutos
LEIA TAMBÉM
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.