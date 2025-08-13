DGABC
Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

Viral Titulo Culinária

Torta de queijo com tomate: leve, prática e cheia de sabor

Com massa leve, recheio cremosos e o toque fresco do tomate, essa torta conquista pelo sabor e praticidade

13/08/2025 | 17:30
Perfeita para um almoço rápido ou um lanche da tarde caprichado, a torta de queijo com tomate é deliciosa e agrada todo tipo de paladar.

Confira o passo a passo:

Torta de queijo com tomate

Ingredientes:

1 pacote de biscoito Cream Cracker

½ xícara de muçarela ralada

1 xicara de creme de leite

2 colheres (sopa) de Margarina

1 colher (sopa) de orégano

Sal a gosto

2 colheres (sopa) de cream cheese

Pimenta a gosto

1 caixa de tomate cereja

2 ovos

2 colheres (sopa) de queijo parmesão

Preparo:

Processe o biscoito Cream Cracker no liquidificador formando uma farofinha.

Misture com a margarina formando uma massinha.

Disponha a massa em uma forma de fundo removível. Reserve.

Em uma bowl misture o cream cheese, parmesão, muçarela, orégano, pimenta, ovos, creme de leite e sal

Coloque o conteúdo sobre a massinha

Corte os tomates cerejas e disponha sobre o creme na superfície da torta. Leve para o forno preaquecido a 180 graus, por 25 minutos.

Decore com folhinhas de manjericão e tomate, sirva em seguida.

Tempo de preparo: 40 minutos

