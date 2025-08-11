Veja sugestão de receita para variar no preparo do frango

Prato prático e saboroso para sair do óbvio e surpreender no cardápio da semana
Para quem ama frango, mas quer fugir do tradicional, há diversas maneiras de inovar no preparo, desde o clássico filé grelhado até um fricassê cremoso. A Piraquê sugere uma receita simples, prática e com muito sabor: sobrecoxa com crosta de biscoitos de gergelim.
Com uma cobertura fina e crocante feita com biscoitos de gergelim, manteiga e cebolinha, esse prato transforma uma refeição do dia a dia em algo especial, sem complicação. Confira o passo a passo!
Sobrecoxa de frango com crosta de biscoitos de gergelim
Ingredientes:
100 g de Biscoito Água e Gergelim Piraquê
1 ½ xícara de farinha panko torrada
100 g de manteiga com sal em temperatura ambiente
6 sobrecoxas de frango
Cebolinha a gosto
Sal
Pimenta do reino
Azeite de oliva para untar
Modo de Preparo:
- Disponha o Biscoito Água e Gergelim Piraquê em um saquinho e triture-os com o auxílio de um rolo.
- Em uma tigela, disponha o biscoito triturado, a farinha panko torrada, a manteiga e a cebolinha.
- Misture até que fique uma farofinha úmida.
- Tempere as sobrecoxas com sal e pimenta do reino e levá-as para uma assadeira untada com um fio de azeite.
- Disponha a farofinha em cima de cada uma das sobrecoxas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por, aproximadamente, 40 minutos, ou até que estejam assadas e com a crosta dourada.
- Sirva com vagem refogada e purê de batatas.
Rendimento: 6 pessoas
Tempo de preparo: 30 minutos
Tempo de cocção: 40 minutos
