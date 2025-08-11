DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Gastronomia Titulo Variação

Veja sugestão de receita para variar no preparo do frango

Prato prático e saboroso para sair do óbvio e surpreender no cardápio da semana

Do Diário do Grande ABC
11/08/2025 | 16:15
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Para quem ama frango, mas quer fugir do tradicional, há diversas maneiras de inovar no preparo, desde o clássico filé grelhado até um fricassê cremoso. A Piraquê sugere uma receita simples, prática e com muito sabor: sobrecoxa com crosta de biscoitos de gergelim.

Com uma cobertura fina e crocante feita com biscoitos de gergelim, manteiga e cebolinha, esse prato transforma uma refeição do dia a dia em algo especial, sem complicação. Confira o passo a passo!

Sobrecoxa de frango com crosta de biscoitos de gergelim

Ingredientes:

100 g de Biscoito Água e Gergelim Piraquê

1 ½ xícara de farinha panko torrada

100 g de manteiga com sal em temperatura ambiente

6 sobrecoxas de frango

Cebolinha a gosto

Sal

Pimenta do reino

Azeite de oliva para untar

Modo de Preparo:

- Disponha o Biscoito Água e Gergelim Piraquê em um saquinho e triture-os com o auxílio de um rolo.

- Em uma tigela, disponha o biscoito triturado, a farinha panko torrada, a manteiga e a cebolinha.

- Misture até que fique uma farofinha úmida.

- Tempere as sobrecoxas com sal e pimenta do reino e levá-as para uma assadeira untada com um fio de azeite.

- Disponha a farofinha em cima de cada uma das sobrecoxas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por, aproximadamente, 40 minutos, ou até que estejam assadas e com a crosta dourada.

- Sirva com vagem refogada e purê de batatas.

Rendimento: 6 pessoas

Tempo de preparo: 30 minutos

Tempo de cocção: 40 minutos

LEIA TAMBÉM

Volta às aulas: nutricionista dá dicas de como ler rótulos das embalagens longa vida para as lancheiras das crianças


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.