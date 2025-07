Volta às aulas: nutricionista dá dicas de como ler rótulos das embalagens longa vida para as lancheiras das crianças

O retorno das aulas e da rotina das crianças levam os responsáveis aos supermercados em busca das melhores opções para o lanche dos pequenos. E montar uma lancheira com itens saudáveis e, ao mesmo tempo, práticos para o dia a dia já tão corrido pode ser um grande desafio. Os rótulos podem ser importantes aliados na hora de decidir o que os filhos devem levar. No caso das bebidas envasadas em embalagens longa vida, elas fornecem informações importantes sobre o produto, como detalhes nutricionais, indicações de uso, orientações de preparo e armazenamento, identificação da marca e do fabricante, quantidade de bebida contida na embalagem, lista de ingredientes e data de validade. É possível entender se um suco em caixinha é ou não saudável? A nutricionista Phd e Diretora Científica, Dra. Carolina Pimentel, dá dicas sobre como interpretar as informações disponíveis nas embalagens.

Como fazer boas escolhas? Vamos entender a diferença de sucos, néctar e refresco.

Existem diferenças significativas entre suco, néctar e refresco.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), órgão responsável pelo registro, padronização, classificação, inspeção e fiscalização da produção e do comércio de bebidas, traz a seguinte definição:

Suco integral: 100% de fruta submetida ao adequado processamento tecnológico. Não contém adição de açúcar e/ou adoçantes.

Néctar: suco, polpa e/ou extrato vegetal diluídos em água. A porcentagem de suco presente na bebida pode estar entre 10% e 50% dependendo da fruta e pode conter adição de açúcares e/ou adoçantes.

Refresco ou Bebida de Fruta: Suco, polpa e/ou extrato vegetal diluídos em água. A porcentagem de suco presente na bebida pode estar entre 4% e 30% e pode conter adição de açúcares e/ou adoçantes.

“Qualquer uma dessas bebidas pode ser envasada em embalagem longa vida. É importante entender que a caixinha não determina a composição do produto. Na verdade, esse tipo de embalagem conta com tecnologia que dispensa o uso de conservantes e protege o alimento da luz, do oxigênio e da umidade. Portanto, é realmente importante ler o rótulo para entender qual o alimento contido na embalagem”, explica Carolina Pimentel. A Dra. indica, ainda, que quanto mais vitaminas, minerais, fibras e proteínas esse alimento tiver, melhor a sua densidade nutricional.

A engenheira de alimentos e Gerente Técnica Sênior da Tetra Pak, Fernanda Miguel, explica que a tecnologia por trás das caixinhas protege o alimento da luz, do oxigênio e da umidade, dispensando o uso de conservantes e refrigeração até o momento da abertura da embalagem.

A solução de processamento e envase desenvolvida pela empresa combina equipamentos que utilizam as tecnologias de tratamento térmico, transferência e envase asséptico (em ambientes fechados, sem contato com o ar e o ambiente externo) à estrutura da embalagem.

A pasteurização é o tratamento térmico empregado na fabricação de sucos com objetivo de inativar as enzimas naturalmente presentes nas frutas e eliminar os microrganismos indesejáveis, no caso dos sucos em geral, é feita a 95ºC/30s. Fernanda explica que se soma a este processo o envase asséptico, que é feito de forma totalmente mecanizada, sem contato manual, em ambiente e embalagens totalmente estéreis.

“Toda a tecnologia aplicada no tratamento térmico, transferência e envase asséptico aliados às camadas que compõem as caixinhas da Tetra Pak, é o que assegura a proteção do alimento, resultando em um produto que dispensa o uso de conservantes e que pode ser mantido em temperatura ambiente antes da abertura da caixinha, seja um suco, néctar ou refresco”, explica.

Onde encontrar as informações sobre a bebida?

Desde a lateral da caixinha à parte frontal, há importantes informações sobre as bebidas.

Na parte frontal da embalagem, há um painel central que esclarece se a bebida é um suco, refresco, néctar ou bebida mista, além da concentração de fruta.

Na lateral é possível encontrar a tabela nutricional, com a porção recomendada, calorias e nutrientes, o que, a depender da marca, também pode constar na parte traseira.

Além disso, há também a lista de ingredientes, disponibilizada em ordem decrescente (ou seja, o primeiro ingrediente da lista é o que é detectado em maior quantidade naquele alimento).

