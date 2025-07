Volta às aulas: como os sucos 100% fruta podem deixar a lancheira mais prática e nutritiva?

Com a volta às aulas, pais e responsáveis enfrentam um desafio recorrente: como montar uma lancheira prática, saborosa e, ao mesmo tempo, alinhada às recomendações de uma alimentação saudável? Os sucos 100% fruta surgem como uma opção conveniente e nutritiva, mas é preciso atenção na escolha e na forma de consumo.

Segundo a orientação da Dra. Elaine Pádua, nutricionista e Mestre em Ciências pela UNIFESP; “Quando bem escolhidos e consumidos em porções adequadas, os sucos 100% fruta são alternativas interessantes para contribuir com o aporte de vitaminas e minerais, principalmente em situações em que a fruta fresca não é viável. Mas é fundamental que os pais leiam os rótulos e priorizem produtos sem adição de açúcares”, afirma a especialista.

Para entender melhor como incluir os sucos 100% fruta no dia a dia das crianças, a doutora responde às principais dúvidas sobre o tema e compartilha sugestões práticas para garantir uma alimentação segura, equilibrada e saborosa na rotina escolar.

Por que incluir sucos 100% fruta na lancheira?

O consumo diário e variado de frutas, verduras e legumes é essencial para o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Os sucos 100% fruta são produzidos a partir da fruta de verdade e, quando não possuem adição de açúcares, tornam-se aliados práticos para complementar a alimentação escolar, sem substituir a fruta inteira e sempre respeitando a quantidade indicada para cada idade.

Quanto oferecer?

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria:

Entre 2 e 3 anos: suco pode ser oferecido com moderação, até 120 ml por dia.

De 4 a 6 anos: a quantidade máxima recomendada é de 175 ml por dia.

Dos 7 aos 18 anos: a recomendação é de até 250 ml por dia.

Como garantir a melhor escolha?

Uma opção prática e segura são os sucos 100% fruta em caixinha. Eles passam por pasteurização, processo que elimina microrganismos e evita a oxidação da fruta, como acontece quando cortamos uma maçã e ela escurece em contato com o ar. Depois, são envasados em embalagens com camadas protetoras, sem contato manual. Essa tecnologia preserva o suco com segurança e qualidade, sem necessidade de conservantes. Além disso, dispensa refrigeração até a abertura, o que facilita o consumo fora de casa, como na lancheira.

Dicas para a lancheira equilibrada:

Priorize o consumo de frutas frescas;

O suco 100% fruta em caixinha não substitui o consumo de frutas, mas pode ser uma alternativa segura e prática para compor a lancheira;

Combine com alimentos de outros grupos: iogurtes, queijos e leites (fontes de cálcio e proteína); cereais como pães integrais e aveia (fontes de fibras alimentares);

Varie os sabores e leia os rótulos para escolher opções sem adição de açúcares.

“No fim, mais do que acertar na lancheira, a missão dos pais é ajudar os filhos a criarem uma relação positiva com a comida, uma relação que começa no lanche, mas se leva para a vida. Mais do que pensar no lanche ideal, o mais importante é oferecer oportunidades para que as crianças criem bons hábitos e descubram prazer na alimentação saudável e equilibrada”, finaliza Elaine Pádua.

