Quatro dicas práticas para restaurar itens escolares com produtos de limpeza específicos

Com a chegada do segundo semestre escolar, muitos pais se deparam com itens escolares desgastados, manchados e encardidos. Em vez de substituir tudo por novos, é possível restaurar mochilas, lancheiras, tênis e uniformes utilizando produtos específicos e de forma prática. Ana Paula Obadovski é especialista em limpeza da Ecoville Ponta Porã, e separou quatro dicas infalíveis para recuperar esses materiais:

Mochilas e lancheiras

Segundo Ana Paula, o segredo está na escolha de produtos adequados para cada tipo de material. “É possível encontrar limpadores multiuso, bactericidas, tira-manchas e detergentes enzimáticos que são seguros para tecidos e superfícies sensíveis, mas altamente eficazes”, explica.

As mochilas e lancheiras acumulam sujeira visível e invisível. Para a limpeza externa, uma boa lavagem com sabão e produtos anti-manchas é a forma mais eficiente para os tecidos. Já para mochilas de rodinha, ou com um material mais estruturado, limpadores multiusos com ação antibacteriana e panos de microfibra é o indicado.

“É possível encontrar sprays específicos para essas superfícies, que higienizam sem precisar molhar. Basta aplicar, deixar agir conforme indicado no rótulo e depois remover o excesso com pano úmido. É ideal para mochilas acolchoadas ou com materiais sintéticos”, explica.

Tênis escolares

O mercado já conta com espumas de limpeza a seco para calçados, que limpam solado, tecido e partes internas sem necessidade de molhar. Cadarços e palmilhas podem ser lavados separadamente com sabão líquido e na máquina, na função delicado.

“O ideal é aplicar o produto com uma escova macia, deixar agir e depois retirar com pano limpo. Além disso, desodorizadores com ação fungicida ajudam a neutralizar odores e previnem o aparecimento de mofo. Mas se o tênis estiver muito sujo ou manchado, o ideal é lavar com água, sabão e deixar secar na sombra”, afirma a especialista.

Uniformes

Para os uniformes escolares encardido ou com odores, o ideal é apostar em detergentes líquidos com enzimas e tira-manchas sem cloro, que não agridem tecidos e cores.

“Hoje há soluções com ação antialérgica, hipoalergênica e dermatologicamente testadas, indicadas para crianças. Em casos de manchas mais resistentes,faça uma pré- lavagem. O anti–mancha deve ser aplicado diretamente no local crítico e deixe agir por alguns minutos antes da lavagem convencional. Amaciantes com tecnologia de encapsulamento de fragrância também ajudam a manter o uniforme com cheiro agradável por mais tempo”, aconselha.

Cadernos, agendas e fichários

Em itens menores e que não podem ser lavados, com a ajuda de um pano de microfibra e um mutiuso, é possível limpar capas de caderno sem danificar, e fichários, seja na parte externa ou interna. Se as etiquetas estiverem muito prejudicadas, o ideal é trocar e colocar outra, isso vai deixar o material com uma aparência ainda melhor.

“Recuperar itens escolares com o uso de produtos específicos não só evita desperdício, como também contribui para o consumo consciente. Essa é uma prática sustentável, econômica e que ensina às crianças o valor do zelo e da conservação por suas coisas”, explica a especialista de Ecoville.

