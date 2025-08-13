Cultura, música e sabores afetivos na 32ª Festa Italiana de São Caetano

A 32ª edição da Festa Italiana de São Caetano do Sul já começou, e nos quatros primeiros dias (2, 3, 9 e 10/8), milhares de pessoas se reuniram no tradicional Bairro Fundação para celebrar a cultura, a música e a gastronomia italiana.

A confraternização das famílias em um ambiente acolhedor e animado deu o tom do evento, que já se consagrou como uma das maiores festas italianas de rua do Brasil.

Este ano, 31 entidades beneficentes participam da festa, representando diversas regiões da Itália com receitas que atravessam gerações. São mais de 140 salgados e 73 doces preparados por cerca de 1.200 voluntários e colaboradores. Entre os destaques gastronômicos, novidades como a pasta vegetariana e o já queridinho morango do amor, que já é um dos preferidos nas barraca de doces.

Na programação musical, mais de 30 atrações garantem o clima italiano no ar. A abertura contou com apresentações do coral da EMEF Senador Fláquer, da Bamascs (Banda Marcial Municipal de São Caetano do Sul, e da Finestra del Cuore e de Fred Rovella & Convidados, apresentando clássicos da música italiana.

Com monitoramento por câmeras, drones, presença da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Conselho Tutelar, a Festa Italiana oferece tranquilidade total para os participantes. São cerca de 60 agentes por noite, além de apoio no trânsito, para garantir segurança e tranquilidade.

A Festa Italiana faz parte das comemorações dos 148 anos de São Caetano do Sul e continua nos próximos dois sábados e domingos, sempre a partir das 18h, nas ruas Mariano Pamplona e 28 de Julho, no coração do Bairro Fundação.