DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Futebol

Timão pega Athletico-PR por semi na Copa do Brasil

Único clube paulista ainda no torneio, Corinthians terá a vantagem de decidir mata-mata de quartas de final na Neo Química Arena

Ryan Leme
 Especial para o Diário
13/08/2025 | 08:32
Compartilhar notícia
FOTO: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
FOTO: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sorteou ontem os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, que serão disputadas nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro. Único representante paulista ainda vivo na competição, o Corinthians terá pela frente o Athletico-PR. O primeiro jogo será na Ligga Arena, em Curitiba, e a decisão da vaga ocorrerá na Neo Química Arena, em São Paulo.

Será a quarta vez que o torneio registrará um confronto entre Timão e Furacão – nas três anteriores, o Alvinegro levou a melhor. 

O primeiro encontro aconteceu em 1997, nas quartas de final, quando o Corinthians avançou com 7 a 3 no agregado. Em 2001, novamente nas quartas, a classificação alvinegra veio com um 1 a 0 no placar agregado. 

O último duelo foi em 2009, nas oitavas, quando dois gols de Ronaldo garantiram a vitória por 4 a 3 no somatório. A campanha terminou com o Timão levantando a taça da competição pela terceira vez.

O sorteio de ontem ainda reservou dois clássicos para esta fase: Cruzeiro x Atlético-MG e Vasco x Botafogo-RJ. O outro duelo será entre Bahia e Fluminense. O evento também contou com a definição dos mandos de campo e estabeleceu o chaveamento até a final.

O vencedor de Corinthians x Athletico vai encarar na semifinal a equipe classificada no confronto mineiro.

Os clubes que chegaram às quartas de final garantiram premiação de R$ 4.740.750. Os semifinalistas receberão R$ 9.922.500, e o campeão poderá acumular, ao longo da campanha, um montante superior a R$ 77 milhões.

LEIA TAMBÉM:

Corinthians sofre 'transfer ban' por dívida em contratação de Félix Torres

PUNIÇÃO

O Corinthians está proibido de registrar novos jogadores após a Fifa confirmar a aplicação de um transfer ban ao clube. A punição é consequência de uma dívida de cerca de R$ 33,47 milhões com o Santos Laguna-MEX pela contratação do zagueiro Félix Torres, realizada em janeiro de 2024.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.