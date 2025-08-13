Timão pega Athletico-PR por semi na Copa do Brasil

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sorteou ontem os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, que serão disputadas nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro. Único representante paulista ainda vivo na competição, o Corinthians terá pela frente o Athletico-PR. O primeiro jogo será na Ligga Arena, em Curitiba, e a decisão da vaga ocorrerá na Neo Química Arena, em São Paulo.

Será a quarta vez que o torneio registrará um confronto entre Timão e Furacão – nas três anteriores, o Alvinegro levou a melhor.

O primeiro encontro aconteceu em 1997, nas quartas de final, quando o Corinthians avançou com 7 a 3 no agregado. Em 2001, novamente nas quartas, a classificação alvinegra veio com um 1 a 0 no placar agregado.

O último duelo foi em 2009, nas oitavas, quando dois gols de Ronaldo garantiram a vitória por 4 a 3 no somatório. A campanha terminou com o Timão levantando a taça da competição pela terceira vez.

O sorteio de ontem ainda reservou dois clássicos para esta fase: Cruzeiro x Atlético-MG e Vasco x Botafogo-RJ. O outro duelo será entre Bahia e Fluminense. O evento também contou com a definição dos mandos de campo e estabeleceu o chaveamento até a final.

O vencedor de Corinthians x Athletico vai encarar na semifinal a equipe classificada no confronto mineiro.

Os clubes que chegaram às quartas de final garantiram premiação de R$ 4.740.750. Os semifinalistas receberão R$ 9.922.500, e o campeão poderá acumular, ao longo da campanha, um montante superior a R$ 77 milhões.

Corinthians sofre 'transfer ban' por dívida em contratação de Félix Torres

PUNIÇÃO

O Corinthians está proibido de registrar novos jogadores após a Fifa confirmar a aplicação de um transfer ban ao clube. A punição é consequência de uma dívida de cerca de R$ 33,47 milhões com o Santos Laguna-MEX pela contratação do zagueiro Félix Torres, realizada em janeiro de 2024.