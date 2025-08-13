DGABC
Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (13) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
13/08/2025 | 06:55
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta quarta-feira (13) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Há desafios pela manhã, então foque no que está em andamento e evite novos empreendimentos. Porém, a tarde promete mudanças favoráveis e a noite reservas surpresas agradáveis. No amor, seu carisma iluminará seu caminho para o sucesso. 

Cor: ROXO

Palpite: 57, 45, 36

Hoje, mantenha-se equilibrado e cauteloso! Desafios podem surgir, então, controle seus gastos, concentre-se em seus objetivos profissionais e não misture amizade com paixão para evitar conflitos. À noite, prepare-se para momentos íntimos de cumplicidade com seu amor. 

Cor: PRATA

Palpite: 36, 56, 38

Cuidado com decisões precipitadas hoje! Mantenha a calma para não se indispor com colegas. A tarde promete melhorar, e o campo amoroso estará em alta à noite. Aproveite para desfrutar e impressionar quem deseja. Seja charmoso e sinta a realização no romance.

Cor: AZUL

Palpite: 52, 25, 16

A manhã pede cautela e evite se envolver com problemas alheios para não afetar seu bem-estar! O trabalho demandará foco, mas boas notícias podem chegar mais tarde. À noite, as paqueras irão fervilhar e alguém do trabalho pode chamar sua atenção.

Cor: CINZA

Palpite: 18, 56, 02


