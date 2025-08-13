Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (13) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta quarta-feira (13) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.
Há desafios pela manhã, então foque no que está em andamento e evite novos empreendimentos. Porém, a tarde promete mudanças favoráveis e a noite reservas surpresas agradáveis. No amor, seu carisma iluminará seu caminho para o sucesso.
Cor: ROXO
Palpite: 57, 45, 36
Hoje, mantenha-se equilibrado e cauteloso! Desafios podem surgir, então, controle seus gastos, concentre-se em seus objetivos profissionais e não misture amizade com paixão para evitar conflitos. À noite, prepare-se para momentos íntimos de cumplicidade com seu amor.
Cor: PRATA
Palpite: 36, 56, 38
Cuidado com decisões precipitadas hoje! Mantenha a calma para não se indispor com colegas. A tarde promete melhorar, e o campo amoroso estará em alta à noite. Aproveite para desfrutar e impressionar quem deseja. Seja charmoso e sinta a realização no romance.
Cor: AZUL
Palpite: 52, 25, 16
A manhã pede cautela e evite se envolver com problemas alheios para não afetar seu bem-estar! O trabalho demandará foco, mas boas notícias podem chegar mais tarde. À noite, as paqueras irão fervilhar e alguém do trabalho pode chamar sua atenção.
Cor: CINZA
Palpite: 18, 56, 02
