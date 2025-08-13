DGABC
Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta quarta-feira (13)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
13/08/2025 | 06:40
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O que os astros reservam para você nesta quarta-feira (13)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Inicie o dia com calma, pois desafios podem surgir no âmbito familiar e profissional. As coisas se tornam mais positivas à tarde, com potenciais mudanças benéficas ao horizonte. Agilize seus interesses e aproveite as redes sociais. O romance terá momentos de tensão, mas o clima melhorará ao anoitecer.

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 21, 12, 01

Hoje pode haver desafios, especialmente nas relações pessoais. Preserve sua privacidade e evite exposição nas redes. Assuntos sigilosos exigem discrição para evitar conflitos. Porém, após o almoço, relaxe! O trabalho fluirá e as tretas serão superadas. Mantenha-se forte e cauteloso!

Cor: ROSA

Palpite: 40, 51, 32

Alerta do dia: cuidado com as finanças e evite conflitos na parte da manhã. Mas calma, a tarde traz tranquilidade e controle! Para a noite, espere boas energias e amor fluindo. Valorize os relacionamentos e amizades. 

Cor: MAGENTA

Palpite: 57, 30, 54

Apesar de um início tenso na vida profissional, o período da tarde promete resoluções e melhorias nos relacionamentos. Grandes notícias relacionadas a dinheiro podem chegar à noite, assim como harmonia na vida amorosa. 

Cor: CEREJA

Palpite: 43, 36, 09


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


