Vai para Ilhabela em agosto? Saiba o que levar na mala

Agosto em Ilhabela é a combinação perfeita entre o charme do inverno e a beleza do Litoral. Com dias ensolarados e noites frescas, este é um dos melhores meses para curtir a ilha. Se você está com viagem marcada, confira antes o guia de como montar sua mala para aproveitar ao máximo, unindo conforto e estilo, sem excessos.



O clima

Esqueça a chuva de verão. Em agosto, o clima em Ilhabela é mais seco e agradável, com temperaturas que variam entre 22 °C e 28 °C durante o dia. As noites pedem um agasalho, pois a temperatura cai um pouco. A brisa mais forte, principalmente nas praias do leste, é ideal para atividades ao ar livre como trilhas e passeios de barco. É a oportunidade perfeita para conhecer a ilha com mais tranquilidade e menos aglomeração.



O que levar na mala?

O segredo para uma mala eficiente é levar peças versáteis que se adaptem às mudanças de temperatura.



Roupas de dia: Aposte em tecidos leves e de secagem rápida. Vestidos, shorts, camisetas e saídas de praia são essenciais. Não se esqueça do biquíni ou sunga.



Para a noite: Leve um moletom ou uma jaqueta leve. Uma calça comprida também é uma boa pedida para as noites mais frias.



Calçados: Combine o prático com o confortável. Chinelos para a praia e tênis ou papete de trilha para explorar as cachoeiras e trilhas da ilha.



Itens indispensáveis: Protetor solar e repelente são obrigatórios em qualquer época do ano. O sol e os famosos borrachudos não dão trégua.



Acessórios: Um chapéu ou boné, óculos de sol e uma garrafinha de água são seus melhores amigos em passeios mais longos. Uma mochila pequena é perfeita para carregar esses itens.



Dica de ouro

Leve também uma toalha de secagem rápida, uma capa de chuva compacta e, se possível, um saquinho impermeável para proteger seu celular. O mais importante é levar a mente aberta e a disposição para se aventurar. Ilhabela reserva surpresas em cada canto, e a sua mala precisa estar pronta para a espontaneidade. Que tal um passeio inesperado para uma cachoeira ou uma longa caminhada para ver o pôr do sol? A ilha é um convite para você criar memórias inesquecíveis.

*Com informações da Prefeitura de Ilhabela