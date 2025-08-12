MasterChef Brasil promete emoção e sabor francês nesta terça (12)

Prepare o coração e o paladar: o MasterChef Brasil está de volta nesta terça-feira, 12 de agosto, com um episódio que promete ser um dos mais tensos da temporada. A partir das 22h30 na Band, os competidores enfrentarão a temida Caixa Misteriosa, mas as surpresas não param por aí. A noite será marcada por uma eliminação dupla, o que elevará a pressão a um novo patamar.



Para o primeiro desafio, o chef Erick Jacquin retorna da França com um clássico de sua terra natal: o pot-au-feu, um cozido de carne e vegetais. Os cozinheiros terão a difícil missão de impressionar Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, o trio de jurados responsável por definir o futuro de cada participante na competição.



Apresentado por Fernanda Gentil, o programa, que começou com 18 participantes, segue em ritmo acelerado. A transmissão ao vivo pode ser acompanhada na televisão, no site da Band ou pelo aplicativo Bandplay. Se perder a exibição, a reprise será no domingo, às 16h, na Band.



Com a tensão no ar, quem irá superar os desafios e quem dará adeus à cozinha do MasterChef?