Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Setecidades

Motociclista é esfaqueado após discussão no trânsito em Santo André

Vítima de 29 anos foi socorrida ao hospital e polícia investiga dupla que fugiu no carro

Leticia Generali
 Especial para o Diário
12/08/2025 | 13:31
FOTO: André Henriques/DGABC/Imagem ilustrativa
FOTO: André Henriques/DGABC/Imagem ilustrativa


A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio contra um motociclista de 29 anos, ocorrida na tarde deste domingo (10), na Rua João Veloso, em Santo André.

Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), a Polícia Militar foi acionada no local e, após apuração, a vítima teria colidido sua moto contra um GM/Corsa, dando início a uma discussão com os dois ocupantes do veículo. Durante a confusão, um deles esfaqueou o motociclista.

O homem foi socorrido ao Centro Hospitalar de Santo André, onde permanece internado. A dupla fugiu no carro e segue sendo procurada.

O caso foi registrado como homicídio tentado no 6° Distrito Policial de Santo André, que já apreendeu imagens do crime para auxiliar nas investigações.

