Fortaleza x Vélez Sarsfield: onde assistir, horário e prováveis times

O Fortaleza dá o primeiro passo nas oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira (12), quando encara o Vélez Sarsfield, da Argentina, na Arena Castelão. A partida tem início marcado para às 19h (de Brasília), com transmissão de ESPN e Disney+.

O Laion não vive grande momento no Brasileirão e sofreu uma goleada para o Botafogo na última rodada. O 5 a 0 contra o time carioca abalou ainda mais um clube que não vem bem no ano, e que ainda busca a reestruturação em meio à temporada. A Libertadores, com o apoio do torcedor, é a chance de respirar novos ares.

Já o time argentino não vence há três jogos. A equipe foi derrotada para o San Lorenzo, e empatou sem gols diante contra Instituto e Platense. Os resultados deixaram o time no oitavo lugar do Grupo B do Campeonato Argentino, com cinco pontos em quatro jogos.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 12 de agosto, às 19h (de Brasília).

- Local: Arena Castelão, em Fortaleza.

- Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Prováveis escalações:

Fortaleza: Vinicius Silvestre, Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Deyverson.

Técnico: Renato Paiva.

Vélez Sarsfield: Marchiori, Gordon, Quirós, Mammana, Elias Gómez; Baeza, Ordoñez e Galván; Carrizo, Machuca, Braian Romero.

Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

