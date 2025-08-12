Atlético Nacional x São Paulo: confira onde assistir e possíveis escalações

O São Paulo inicia sua trajetória no mata-mata da Libertadores na noite desta terça-feira (12), e encara o Atlético Nacional no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, às 21h30 (horário de Brasília). A partida é válida pelo confronto de ida das oitavas de final da competição continental e terá transmissão ao vivo da Paramount+.

O Tricolor vive seu melhor momento em 2025. Mesmo com a eliminação precoce na Copa do Brasil, o desempenho recente da equipe agrada o torcedor. A equipe soma cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, em uma sequência de seis jogos invictos. Sob o comando do argentino Hernán Crespo, o time tenta também manter uma série invicta na Libertadores que já dura 15 partidas.

Em meio a uma crise de problemas físicos, o São Paulo terá força máxima em relação ao que Hernán Crespo tem conseguido levar a campo, e tem todos seus titulares recentes à disposição. A tendência é de que o time entre em campo novamente com uma formação de 3-5-2.

Pelo lado colombiano, o time é o segundo colocado no Clausura do Campeonato Nacional, com 11 pontos em seis rodadas disputadas. Na fase de grupos da Libertadores, o Atlético Nacional foi o segundo colocado do Grupo F e venceu todas as partidas como mandante.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília).

- Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia

- Onde assistir: Paramount+ (streaming).

Prováveis escalações:

Atlético Nacional: Ospina, Román, Arias, Tesillo e Candido; Campuzano, Uribe e Hinestroza; Cardona, Sarmiento e Morelos.

Técnico: Javier Gandolfi.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric (Maik), Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva (Ferreira).

Técnico: Hernán Crespo.

