Homem sofre queda de telhado e está em estado grave em São Bernardo

Vítima de 27 anos sofreu traumatismo cranioencefálico após cair da laje e está internado no Hospital das Clínicas de São Bernardo

Leticia Generali
 Especial para o Diário
12/08/2025 | 12:16
FOTO: Street View/Reprodução
FOTO: Street View/Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Um homem de 27 anos sofreu uma queda de um telhado, na tarde desta segunda-feira (11), na rua da Mocidade, no bairro Vila São Pedro, em São Bernardo. 

De acordo com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, o Samu (Serviço de atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para o socorro. A vítima, que caiu da laje, apresentava traumatismo cranioencefálico grave.

O homem foi levado ao HC (Hospital de Clínicas) de São Bernardo, onde permanece internado. O estado de saúde é considerado grave.

