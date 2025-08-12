Homem sofre queda de telhado e está em estado grave em São Bernardo

Um homem de 27 anos sofreu uma queda de um telhado, na tarde desta segunda-feira (11), na rua da Mocidade, no bairro Vila São Pedro, em São Bernardo.

De acordo com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, o Samu (Serviço de atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para o socorro. A vítima, que caiu da laje, apresentava traumatismo cranioencefálico grave.

O homem foi levado ao HC (Hospital de Clínicas) de São Bernardo, onde permanece internado. O estado de saúde é considerado grave.

LEIA TAMBÉM:

GCM de São Bernardo prende suspeito de golpe que vendia carro no Facebook