GCM de São Bernardo prende suspeito de golpe que vendia carro no Facebook

O que era para ser um simples encontro em um bar terminou em prisão na noite do último sábado (9) no bairro Montanhão, em São Bernardo. A GCM (Guarda Civil Municipal) deteve um homem acusado de aplicar um golpe na venda de um carro alugado anunciado no “marketplace” do Facebook.



A vítima, que havia pago R$ 6,5 mil acreditando comprar o veículo, reconheceu o suspeito enquanto passava pela Rua Tiradentes. Ao confrontá-lo, percebeu que a negociação era irregular e acionou a GCM. O homem ainda tentou fugir, mas foi alcançado e preso.



Segundo o Boletim de Ocorrência, o veículo havia sido alugado ao suspeito com contrato válido por seis meses — mas apenas dois dias depois ele o colocou à venda na internet. Ao desconfiar, a vítima procurou a locadora e confirmou que o automóvel não poderia ser negociado. Agindo de boa-fé, devolveu o carro ao proprietário e pediu seu dinheiro de volta.



Durante a abordagem, o suspeito apresentou uma CNH vencida e com sinais de adulteração. O caso foi registrado como apropriação indébita e uso de documento falso no 1º Distrito Policial.



O secretário de Segurança de São Bernardo, Major Arley Topalian, elogiou a ação: “Nosso trabalho é constante, tanto no patrulhamento preventivo quanto na resposta imediata. Situações como essa reforçam a importância da presença da GCM nas ruas.”



O comandante da GCM, Eduardo dos Santos, também destacou a eficiência: “A pronta resposta da nossa equipe demonstra o compromisso em garantir segurança e tranquilidade à população.”



OPERAÇÃO FORÇA TOTAL

A prisão aconteceu durante mais uma etapa da Operação Força Total, que mobilizou GCM e Polícia Militar entre sexta (8) e segunda-feira (11). Foram 301 atendimentos em São Bernardo, incluindo 89 casos de perturbação, 23 apoios a vítimas de violência doméstica e a recuperação de uma moto furtada no início do mês.



A ação contou com 51 agentes — 30 policiais militares e 21 guardas civis —, além de 7 viaturas de Força Tática, 5 motos, 3 viaturas da Romu e 12 motos de apoio, ampliando o patrulhamento em áreas estratégicas e de maior demanda por segurança.