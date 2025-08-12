DGABC
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Desvio de produtos químicos

PF deflagra Operação Caffeine Break em quatro cidades do Grande ABC

Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema foram alvos da ação policial na manhã desta terça-feira (12); investigação apontou que organização criminosa desviava produtos químicos para o tráfico de drogas

Thainá Lana
12/08/2025 | 12:06
FOTO: Divulgação/Polícia Federal
FOTO: Divulgação/Polícia Federal


A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta terça-feira (12) a Operação Caffeine Break para desarticular organização criminosa voltada ao desvio de produtos químicos do mercado legal para uso como insumo pelo tráfico de drogas. No total, foram cumpridos 21 mandados em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, sendo sete de prisão temporária, oito de busca de pessoa física e seis de pessoa jurídica. 

Além dos quatro municípios da região, outras nove cidades de São Paulo e uma do Rio de Janeiro também foram alvo da operação. Mais de 200 policiais federais dão cumprimento a 20 mandados de prisão temporária e 51 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de São José dos Campos.

A investigação foi iniciada após análise de dados pela Delegacia da PF, de uma empresa voltada ao setor de suplementos alimentícios e energéticos à base de cafeína, sediada em São José dos Campos, que apresentou movimentação atípica na compra de produto controlado.

Outras duas empresas, também voltadas ao comércio de suplementos, foram identificadas na movimentação atípica. Segundo a PF, as três companhias juntas, durante o período da investigação, adquiriram mais de 550 toneladas de cafeína, sem nenhum lastro econômico, financeiro ou logístico. “Ocultando as ações com emissão de notas fiscais falsas”, destacou a polícia. 

Além dos mandados judiciais, foram determinados 59 bloqueios de contas bancárias e 83 sequestros e bloqueios de bens móveis e imóveis dos investigados, no valor de até R$ 72 milhões.

