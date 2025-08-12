DGABC
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Shalom

Diadema entra na mira de operação contra roubos a condomínios de luxo

Até o momento 15 envolvidos foram presos, sendo dois deles foragidos da Justiça. A ação mobiliza 308 policiais civis

Natasha Werneck
12/08/2025 | 09:02
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (12), a Operação Shalom, para desarticular uma quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo. Diadema está entre as cidades que receberam equipes para o cumprimento de 51 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão, ao lado da Capital, Cotia, Jundiaí, Guarulhos e Osasco.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), até o momento 15 envolvidos foram presos, sendo dois deles foragidos da Justiça. A ação mobiliza 308 policiais civis.

Segundo o delegado Ronald Quene, da 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), as investigações tiveram início após um roubo ocorrido em maio deste ano, em um condomínio de alto padrão no bairro Santa Cecília, em São Paulo.

Com um planejamento sofisticado, os criminosos teriam ido ao local na noite anterior ao crime usando uniformes falsos de uma empresa de telefonia para cortar cabos de internet, deixando o sistema de monitoramento sem funcionar. No dia seguinte, a quadrilha entrou no prédio com veículos clonados, com placas iguais às de moradores, para despistar a segurança. No interior do condomínio, renderam as vítimas e roubaram dinheiro, joias, relógios e outros bens.

Com o avanço das investigações, os policiais identificaram os suspeitos e reuniram provas que foram encaminhadas ao Poder Judiciário, resultando na expedição dos mandados.

Ainda segundo o delegado Quene, o nome Operação Shalom faz referência à saudação usada por judeus — público que, segundo a apuração, estava entre os principais alvos da quadrilha.

A ofensiva desta terça tem como objetivo prender os criminosos, apreender armas, documentos, aparelhos eletrônicos e veículos utilizados nas ações e identificar outros integrantes do bando.

“A Polícia Civil reafirma seu compromisso com o combate à criminalidade organizada e à proteção da população, ressaltando que operações dessa magnitude são fruto de trabalho investigativo minucioso, cooperação entre unidades especializadas e uso de tecnologia de inteligência policial”, afirmou o delegado.


