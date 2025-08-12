DGABC
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Jardim Zaíra recebe hoje Ação Mauá Empreendedora

Evento disponibiliza informações para quem programa montar ou já possui um negócio

Do Diário do Grande ABC
12/08/2025 | 09:23
 A Prefeitura de Mauá realiza hoje, das 9h às 13h, mais uma edição da Ação Mauá Empreendedora, desta vez na Rua Guerino Boscariol, 30 – Jardim Zaíra. Organizado pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, o evento, que conta a parceria do Sebrae Aqui e de outras secretarias do município, tem o objetivo de reunir serviços gratuitos para empreendedores ou para quem deseja abrir o próprio negócio, além de atender ao público geral.

Entre os serviços disponíveis estarão orientações sobre abertura de CNPJ e formalização como MEI, parcelamento de débitos fiscais e documentais, vacinação contra Influenza, aferição de pressão arterial, atendimento especializado para mulheres em situação de violência, cadastro para à EJA (Educação de Jovens e Adultos), a banco de currículos e cursos profissionalizantes gratuitos, Identidade Jovem, entre outros. 

