Aneel eleva para 6,3% projeção de aumento médio das tarifas

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) elevou para 6,3% a projeção de reajuste médio das tarifas de energia elétrica em 2025, conforme atualização na segunda edição do boletim InfoTarifa publicada nesta segunda-feira (11). A projeção anterior era de 3,5%

O orçamento aprovado para a CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), que subsidia políticas e subsídios setoriais, foi o principal motivo para a elevação. A CDE teve orçamento aprovado em R$ 8,6 bilhões maior do que o previsto.

A atualização feita pelo balanço da Aneel mostra que o efeito médio tarifário deve ficar acima da inflação neste ano, considerando as projeções atuais para os principais índices inflacionários do país. A publicação deste boletim é trimestral.

A diretoria da Aneel aprovou em julho a proposta de orçamento de 2025 da Conta de Desenvolvimento Energético, fixada em R$ 49,2 bilhões. Desse total, R$ 46,8 bilhões serão pagos pelos consumidores de energia elétrica, mediante encargos incluídos nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão.

