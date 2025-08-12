DGABC
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Economia Titulo Seria amanhã

Secretário dos EUA cancela reunião com ministro Haddad

A informação é de Haddad, que atribuiu o cancelamento a uma articulação da extrema-direita norte-americana

Da Agência Brasil
12/08/2025 | 08:54
FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil
FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil


 Prevista para esta quarta-feira (13), a reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada. A informação é de Haddad, que atribuiu o cancelamento a uma articulação da extrema-direita norte-americana.

“A militância antidiplomática dessas forças de extrema direita que atuam junto à Casa Branca teve conhecimento da minha fala, agiu junto a alguns assessores, e a reunião virtual que seria na quarta-feira foi desmarcada”, declarou o ministro da Fazenda.

Na semana retrasada, Haddad tinha dito que Bessent o tinha procurado para discutir o tarifaço do governo Donald Trump sobre os produtos brasileiros. O encontro primeiramente ocorreria por meio de videoconferência e depois seria estendido para uma conversa presencial.

Haddad disse ter sido informado do cancelamento por e-mail, “um ou dois dias depois” de o próprio secretário de Tesouro dos Estados Unidos ter informado a reunião à imprensa. O ministro considera a motivação do cancelamento política, não econômica.

