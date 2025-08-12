Ao baixar as portas da dramaturgia, SBT põe em dúvida anúncios recentes

Como se sabe, o SBT fechou o seu departamento de dramaturgia, após anos produzindo diversos trabalhos e, nos últimos, novelas infantis e infantojuvenis.
Os poucos funcionários que ainda estavam foram demitidos há poucos dias ou imediatamente após o encerramento das gravações de uma série de curta duração com Lidi Lisboa.
As razões? Baixa audiência, sim, mas uma questão financeira também. É um setor que exige altos investimentos, inadequados ou não condizentes com o atual momento da empresa, que vem cortando gastos em todos os setores. Esse é um ponto!
O outro, remete a uma declaração de Daniela Beyruti, presidente do SBT, em maio, durante o evento Rio2C, no Rio de Janeiro.
“Estamos fechando a coprodução de um dorama brasileiro. Será um texto deles adaptado por nós”, declarou a executiva.
Nada disso, assim como demonstram as próprias medidas tomadas, será levado à frente ou vai acontecer tão cedo.
É preocupante sim, mas possivelmente só um recuo estratégico, necessário, para que, em breve, e com uma nova estrutura, tudo volte a funcionar normalmente e de modo mais satisfatório.
E sem novas aventuras, claro. Para tanto, como para toda e qualquer obra de reerguimento, será sempre necessário, sem concessões, contar com mão de obra especializada.
LEIA TAMBÉM:
Cinema para mães exibe 'Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda' em Santo André
TV TUDO
Sinistro isso
Foi dada como certa, mas não de forma oficial, a saída de Ricardo Mantoanelli do núcleo de dramaturgia do SBT. Algo, tipo, saiu, só que não saiu. Pelo menos, ainda. Está certo que a ideia é dar um tempo nas atividades do departamento, mas sempre haverá a necessidade de alguém para o trabalho de reconstrução. Dúvida no ar.
Nos detalhes
Três Graças, substituta de Vale Tudo, nesse primeiro momento, conta com diversas cenas em São Paulo, integradas ao dia a dia do transporte público rodoviário. A produção de arte trabalhou com três veículos nessas externas, inclusive um ônibus, totalmente adereçado, com tudo que tem direito, como estação de cobrador, validador de cartão e câmeras de segurança.
Mesmo suspense
É interessante verificar como já existe interesse e certa mobilização em saber o ‘Quem matou Odete Roitman?’. Foi uma loucura na primeira Vale Tudo e está prometendo o mesmo barulho agora.
Aí sim
Chama atenção nesta nova grade da Rede TV! o fato de quatro programas serem exibidos no intervalo de três horas. Isto vem acontecendo todas as manhãs, entre 10h e 12h50, com Manhã Com Você, Fica Com a Gente, Bola na Rede e Elas em Jogo.
Por quê?
Trata-se de uma conquista da atual direção da Rede TV!, essa agora de colocar em exibição e em sequência, quatro produções da casa. Difícil lembrar a última vez. Em praticamente nenhum outro momento da grade existe isso, por causa dos horários vendidos. É bom ver televisão fazendo televisão e não se limitar a um balcão de negócios.
O caso dela
Sonia Abrão, por exemplo, todo santo dia, recebe e entrega para a igreja. E com os sempre bons resultados que alcança, proeza que já faz por merecer uma estátua na Rede TV!.
Pilotando
Essa semana toda foi reservada na Band para as gravações dos pilotos do novo Melhor da Tarde, com estreia de Leo Dias na próxima segunda-feira (18). Chamadas no ar.
Saudita na Band
Band e BandSports iniciam, a partir deste próximo dia 19, as transmissões do futebol saudita. Começa com a Supercopa, jogo Al Nassr e Al Itthad, treinados por Jorge Jesus e Laurent Blanc.
Dois tempos
Rafa Brites e Felipe Andreoli terão uma privilegiada dose dupla na Record, neste próximo domingo. Primeiro, às 14h, com o Game dos 100. E, depois do Acerte ou Caia!, o Love & Dance, às 18h15.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.