Ao baixar as portas da dramaturgia, SBT põe em dúvida anúncios recentes

Como se sabe, o SBT fechou o seu departamento de dramaturgia, após anos produzindo diversos trabalhos e, nos últimos, novelas infantis e infantojuvenis.

Os poucos funcionários que ainda estavam foram demitidos há poucos dias ou imediatamente após o encerramento das gravações de uma série de curta duração com Lidi Lisboa.

As razões? Baixa audiência, sim, mas uma questão financeira também. É um setor que exige altos investimentos, inadequados ou não condizentes com o atual momento da empresa, que vem cortando gastos em todos os setores. Esse é um ponto!

O outro, remete a uma declaração de Daniela Beyruti, presidente do SBT, em maio, durante o evento Rio2C, no Rio de Janeiro.

“Estamos fechando a coprodução de um dorama brasileiro. Será um texto deles adaptado por nós”, declarou a executiva.

Nada disso, assim como demonstram as próprias medidas tomadas, será levado à frente ou vai acontecer tão cedo.

É preocupante sim, mas possivelmente só um recuo estratégico, necessário, para que, em breve, e com uma nova estrutura, tudo volte a funcionar normalmente e de modo mais satisfatório.

E sem novas aventuras, claro. Para tanto, como para toda e qualquer obra de reerguimento, será sempre necessário, sem concessões, contar com mão de obra especializada.

LEIA TAMBÉM:

Cinema para mães exibe 'Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda' em Santo André

TV TUDO