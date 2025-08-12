Faculdade Municipal resgata planos de vida em São Bernardo

A Faculdade Municipal de São Bernardo recebeu nesta segunda-feira (11) as primeiras matrículas. Oitenta e sete dos 200 estudantes aprovados compareceram ao campus no município da Universidade São Judas, parceira da Prefeitura no Programa. Os demais alunos devem se inscrever hoje, último dia para efetuar o procedimento. As aulas têm início programado para quinta-feira (14).

As vagas foram distribuídas em quatro cursos – Gestão Ambiental, Gestão Pública, Gestão Financeira e Marketing Digital –, sendo 50 alunos para cada um deles. As aulas acontecem no horário noturno, na modalidade semipresencial (três dias no local e dois a distância). A dona de casa Maria da Silva Bento, 39 anos, passou em quarto lugar para o curso de Gestão Pública. Natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, ela se mudou para São Paulo aos 13 anos, com plano de trabalhar como doméstica. Aos 16, engravidou e, desde então, parou os estudos.

“Conheci o pai do meu filho, que é de São Bernardo, e vim morar aqui já têm 22 anos. Atuei como cabeleireira também e agora quero me dedicar aos estudos. Tinha parado na sétima série e, há três anos, voltei a estudar para concluir o ensino médio. Nem esperava ter a oportunidade de fazer até um curso superior. Quando vi meu nome na lista de aprovados, chorei. Estou muito feliz, porque era algo que eu desejava, e estou ansiosa para o início das aulas”, disse Maria.

A manicure Vanessa Thais Reis, 36, também viu a oportunidade de voltar a estudar quando a Prefeitura de São Bernardo anunciou o Programa Faculdade Municipal. Há cerca de nove anos, a são-bernardense precisou largar, já no primeiro ano, a faculdade de Administração por questões financeiras. “Estou me matriculando no curso de Gestão Financeira, pois é uma área que gosto muito. E quero poder ter uma vida melhor, com mais estabilidade financeira. Tenho filhos de 16, 13 e 9 anos, e agora que eles cresceram, vou poder me dedicar aos estudos”, concluiu.

Nem os pontos de uma cirurgia recém-realizada impediram a são-bernardense Sut Neves Almeida, 27, de fazer a prova no dia 27 de julho. O esforço valeu a pena, pois ela foi um dos 50 aprovados para o curso de Gestão Pública. “Tenho enfrentado problemas de saúde por causa de endometriose desde 2018 e tive que parar de trabalhar. Eu fazia e vendia lanches. Desempregada, não tinha expectativa de poder voltar a estudar. Estou recebendo cesta básica pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social). Está tudo dando certo, porque estou bem agora que consegui operar, há um mês, pelo mutirão das cirurgias que o (prefeito) Marcelo Lima (Podemos) fez, e vou cursar faculdade”, comemorou.

O Secretário de Educação de São Bernardo, professor Júlio César da Costa, disse que este é um dia que entrará na história da cidade. “É um sonho que se tornou realidade para esses primeiros 200 alunos. Nossa gestão está garantindo a eles não só o direito à educação, mas a oportunidade de cada um desses alunos mudarem o curso de suas vidas”, ressaltou.

A Faculdade Municipal fica na Rua Marechal Deodoro, 1.058, no Centro. A projeção é que o programa possa contemplar, a partir de 2026, 400 estudantes. Já no terceiro ano de funcionamento a expectativa é matricular 1.000 alunos.