Segurança vai muito além do Smart Sanca

Segurança pública entrou definitivamente na pauta dos municípios. A Constituição Federal, em seu artigo 144, diz que é dever do Estado, ou seja, a Nação, cuidar do bem-estar do cidadão, envolvendo assim as forças de segurança federais, estaduais e municipais. Dentro dessa ótica, São Caetano é modelo para o resto do País ao enfrentar esse desafio sem transferir responsabilidades.

Este mesmo Diário nos trouxe, há algumas semanas, reportagem que ilustra bem como os municípios assumiram as ações em prol da segurança pública, listando que, no Grande ABC, as administrações municipais dobraram o investimento na área nos últimos dez anos. São Caetano lidera o ranking, com o orçamento da Secretaria de Segurança saindo de R$ 25 milhões para R$ 60,9 milhões – um expressivo aumento de 143,6%.

Esse acréscimo tem sido utilizado em várias frentes para garantirmos tranquilidade ao morador de São Caetano. O moderno Smart Sanca, nosso Centro de Inteligência, Segurança e Emergências, é a prova de como o governo do prefeito Tite Campanella (PL) possui olhar atento a essas questões. Temos mais de 500 câmeras de videomonitoramento integradas a uma extensa base de dados que nos permite planejar e agir antes do criminoso. E, quando o delito acontece, nos garante pronta resposta ao cidadão.

O Smart Sanca é o que tem de mais tecnológico no Brasil para segurança pública. Temos os melhores agentes treinados e capacitados para operar essa importante ferramenta. Não foi à toa que, nos 30 dias de fase de testes, 20 procurados pela Justiça foram capturados, seja pelo nosso reconhecimento facial ou pelas câmeras de identificação de placas veiculares cujos proprietários estejam com pendências com a Justiça.

Junto a essa moderna estrutura, temos em São Caetano uma efetiva integração das forças policiais. O que em vários locais é só discurso, em São Caetano é prática a favor de assegurar o direito de ir e vir das pessoas de bem da nossa cidade. Dentro do próprio Smart Sanca temos estação da Polícia Militar, para agilizar o atendimento de alguma ocorrência juntamente com a nossa GCM (Guarda Civil Municipal). E a Polícia Civil também é parceira da nossa política.

O cerco criado no combate à criminalidade é visto e sentido pela população, e aferido pelas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública. Os números de roubos de veículos caem mês a mês, a ponto de termos somente um registro deste crime no mês de junho. É histórico.

Só que não estamos satisfeitos porque sabemos que o crime se reinventa. Mas aqui em São Caetano, sob comando do prefeito Tite Campanella, temos respaldo, investimento, apoio, tecnologia e homens e mulheres capacitados, que todos os dias colocam suas vidas em risco para cuidar da vida dos bons moradores da cidade.

Lourival dos Santos Silva é secretário de Segurança de São Caetano.