Nacional Titulo No Interior

Polícia Rodoviária apreende 4,6 toneladas de droga em Itapetininga

Carga de maconha, haxixe e skunk estava escondida em um caminhão

Do Diário do Grande ABC
10/08/2025 | 23:27
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 4,6 toneladas de maconha, haxixe e skunk no sábado (9), em Itapetininga, região de Sorocaba, no interior de São Paulo.

Equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) realizavam patrulhamento na rodovia Raposo Tavares com o objetivo de coibir o transporte de drogas e armas pelo crime organizado, que utiliza as estradas do interior paulista como rota para levar entorpecentes até a capital.

Pouco depois, os policiais desconfiaram do motorista de um caminhão que, ao perceber que seria abordado, entrou no pátio de um posto de combustíveis, abandonou o veículo e tentou fugir. Ele foi acompanhado e detido pelos militares.

Durante a vistoria na carroceria, foram encontrados diversos tijolos de drogas, além de medicamentos cujo comércio é proibido no Brasil.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal da cidade, que registrou o caso.


