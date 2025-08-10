DGABC
Domingo, 10 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Sob investigação

Funcionária de creche é acusada de maus-tratos contra bebê

Escola particular de educação infantil fica em São Bernardo; Polícia Civil investiga o caso

Wilson Guardia
10/08/2025 | 00:08
FOTO: Reprodução/Redes Sociais
FOTO: Reprodução/Redes Sociais


A Polícia Civil de São Bernardo investiga uma funcionária acusada de agredir um bebê de apenas um ano de vida. O caso aconteceu em uma creche particular no bairro Jardim Santo Ignácio, em São Bernardo.

A denúncia partiu de uma ex-cozinheira da Escola Interlúdio de Educação Infantil que gravou as agressões. Os atos violentos foram praticados enquanto a agressora alimentava um pequeno grupo de crianças.

O bebê foi agredido logo após cuspir a comida. Neste momento a mulher que deveria zelar pelo bem físico e mental do pequeno o puxa fortemente pelos braços, desfere um tapa na testa e o empurra para limpar a mesa. Na sequência limpa o rosto do bebê e o ajeita bruscamente na cadeira. A criança chora.

O caso, segundo fontes da Polícia Civil, ocorreu na segunda-feira (4), mas foi registrado na sexta-feira (8) no 3º DP (Distrito Policial). Segundo informações do boletim de ocorrência a mãe do bebê foi informada por uma professora que o filho havia machucado a boca. No entanto, nenhum detalhe de como o ferimento ocorreu foi lhe apresentado.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que o caso segue sob investigação. A acusada pode responder pelos crimes de maus-tratos, omissão de socorro e lesão corporal.

Segundo o portal g1, este caso não seria isolado e outros boletins de ocorrência de maus-tratos foram registrados contra a creche.

Em nota pública, a escola infantil – que removeu suas contas em redes sociais – informou que está colaborando com as investigações e que a a funcionária acusada foi afastada de suas funções.


