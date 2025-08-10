Veja a charge do 'Diário' para o dia 10 de agosto de 2025

A Prefeitura de São Bernardo corre contra o tempo para reverter o déficit de aprendizagem da rede municipal de ensino e conseguir aumentar repasses federais e estaduais para a educação. Segundo o secretário da Pasta, Júlio César da Costa, como a cidade não tem alcançado metas de alfabetização, a perda de recursos chegou a R$ 50 milhões.

