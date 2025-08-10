DGABC
DGABC

Domingo, 10 de Agosto de 2025

Política Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 10 de agosto de 2025

Fernandes
10/08/2025 | 09:13
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 A Prefeitura de São Bernardo corre contra o tempo para reverter o déficit de aprendizagem da rede municipal de ensino e conseguir aumentar repasses federais e estaduais para a educação. Segundo o secretário da Pasta, Júlio César da Costa, como a cidade não tem alcançado metas de alfabetização, a perda de recursos chegou a R$ 50 milhões.

