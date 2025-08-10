São Bernardo reforça ensino para reverter perda de R$ 50 milhões

A Prefeitura de São Bernardo corre contra o tempo para reverter o déficit de aprendizagem da rede municipal de ensino e conseguir aumentar repasses federais e estaduais para a educação. Segundo o secretário da Pasta, Júlio César da Costa, como a cidade não tem alcançado metas de alfabetização, a perda de recursos chegou a R$ 50 milhões.

“Aprender também é mais dinheiro. Quanto mais excelência, maior o recurso e, diante disso, perdemos R$ 50 milhões. O governo federal mudou o cálculo para encaminhar recursos financeiros aos municípios. O VAAR (Valor Aluno/Ano Resultado) é um indicador que o governo federal tem. Se não alcançamos as metas (de aprendizagem), perdemos dinheiro”, afirmou.

Segundo o secretário, São Bernardo, no indicador de crianças alfabetizadas, ficou abaixo da média do Brasil. A avaliação formativa de alfabetização, realizada no início de março com alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental das escolas municipais, revelou que 50,1% dos estudantes que chegaram ao 3º ano do ensino fundamental não estão alfabetizados. No 2º ano, 29,2% sabem ler, escrever e compreendem os textos, enquanto 15,4% consegue ler, mas sem compreensão, 17% são leitores de sílabas, 12% de palavras, 12% de letras, 8% de frases e 6% não sabem ler.

Em face aos resultados, Costa afirmou que apresentou projeto ao prefeito Marcelo Lima (Podemos) para reverter esse quadro, o qual foi baseado em escuta dos profissionais da educação e análises dos índices do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

“O perfil acadêmico do nosso professorado – todos os profissionais são concursados – é muito bom. Então, resolvi descobrir o mistério do porque o índice de aprendizagem ainda era insatisfatório. Passamos duas semanas nos reunindo com o representante de profissionais das 223 escolas. Percebemos nessa escutatória que estavam um tanto quanto apartados da política desenvolvida pela secretaria. Outras questões essenciais: tinham paralisado o concurso público, fazia dois anos que a gestão passada havia parado a progressão da carreira dos professores e não estava pagando a progressão”, disse.

As primeiras medidas adotadas pela Pasta foram a prorrogação dos concursos públicos, o chamamento dos profissionais que passaram, a liberação e a retomada dos pagamentos da progressão dos professores. “Os dois anos que não foram pagos estamos com uma comissão conversando com o sindicato para negociar esse retroativo, porque o orçamento não existe mais. Não era da nossa gestão”, pontuou.

Posteriormente, foi aplicada avaliação para compreensão dos estágios de aprendizagem que se encontram os alunos de cada região e os resultados serviram de base para a elaboração do plano de metas com foco na erradica-ção do analfabetismo do 2º ao 5º ano e de recomposição de aprendizado.

“Se não erradicamos o analfabetismo, não tem como a criança se desenvolver. Então, após alfabetizar ainda vamos ter de recompor as aprendizagens da série que ela não estava alfabetizada e, portanto, não aprendeu, para depois buscar desenvolver o conhecimento adequado à série e à idade da criança. Então, não é tão simples”, pontuou.

Como incentivo ao professor a atingir as metas, a Pasta implementou o programa Escola pra Frente, que prevê gratificação de R$ 1.500 mensais. “É uma ação de valorização do trabalho docente e será destinada, neste primeiro momento, a escolas e professores do 2º, 5º anos e das turmas multisseriadas que alcançarem as metas de aprendizagem pactuadas. No fim do ano, a gratificação será destinada para todos, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º anos e turmas multisseriadas ”, explicou o secretário.