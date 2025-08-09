Veja a charge do 'Diário' para o dia 9 de agosto de 2025

Menos de um mês após o lançamento do Smart Sanca, a Prefeitura de São Caetano já prepara a ampliação do sistema com a compra de 153 novas câmeras de monitoramento. Os novos equipamentos se somarão as 510 câmeras já em operação, fortalecendo o sistema de inteligência e segurança, que utiliza tecnologias de reconhecimento facial, leitura de placas de veículos e videomonitoramento para prevenir e combater a criminalidade na cidade.

LEIA MAIS: Smart Sanca terá reforço com compra de mais 153 câmeras