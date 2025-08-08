GCMs da região prendem mais quatro em operação integrada; total chega a seis

A Operação Grande ABC+ Seguro, iniciativa articulada pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e que teve sua quarta edição realizada nesta quarta-feira (7) com a ação integrada das GCMs (Guardas Civis Municipais) dos sete municípios, resultou na prisão de quatro criminosos por tráfico de entorpecentes em Santo André. Com isso, a operação já contabiliza seis detenções desde o início das atividades conjuntas das forças de segurança municipais do Grande ABC.

Com foco na repressão qualificada ao crime e no aumento da sensação de segurança, a operação mobilizou grande efetivo. Foram cerca de 100 agentes e 38 viaturas empenhados na operação, que atuaram em pontos estratégicos das divisas de Santo André com São Caetano, São Paulo (Zona Leste), Mauá e São Bernardo.

Além das quatro prisões por tráfico de drogas, a operação também contabilizou apreensão de 1.922 porções de maconha, 1.292 de cocaína e 1.003 de crack; R$ 6.670,00 em dinheiro; três celulares; e teve mais de 80 veículos abordados e 100 pessoas revistadas.

A ação ainda incluiu 16 pontos de visibilidade e blitz, 15 averiguações de suspeitos, apoio a órgãos policiais e de trânsito, e a condução de todo o material e detidos ao 6º Distrito Policial de Santo André.

LEIA TAMBÉM:

GCMs da região reforçam segurança em Santo André com Operação ABC + Seguro



Para o presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), o resultado é mais um indicativo da eficácia da cooperação regional.

“A Operação ABC + Seguro mostra que quando os municípios atuam juntos, a criminalidade recua. É a integração entre as cidades gerando resultados concretos para a população”, afirmou.

O Programa Grande ABC+ Seguro foi lançado em 2025 pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC com o objetivo de integrar ações das forças municipais de segurança e ampliar a prevenção e repressão ao crime na região. Um dos pilares do projeto foi a assinatura de um termo de cooperação que permite as GCMs atuarem em território vizinho durante abordagens e patrulhas, fortalecendo o trabalho conjunto entre as corporações.