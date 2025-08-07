GCMs da região reforçam segurança em Santo André com Operação ABC + Seguro

A Prefeitura de Santo André deflagrou na tarde desta quinta-feira (7) a quarta edição da Operação ABC + Seguro, ação conjunta das GCMs (Guardas Civis Municipais) da região que busca reforçar o patrulhamento nos sete municípios. Ao todo, 40 equipes da Romo (Rondas com Motocicletas) e outras 20 viaturas da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) vão atuar no combate aos crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos.

A operação vai acontecer até às 23h e o patrulhamento vai ocorrer em diversos endereços de Santo André, com concentração de parte das equipes no segundo subdistrito, no bairro Utinga, nas divisas com a Capital, São Caetano e Mauá. Os outros agentes vão atuar no início da tarde na região central do município e à noite seguem para demais localidades.

A iniciativa ocorre devido ao termo de cooperação técnica assinado pelos prefeitos do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC em maio, que permite que as GCMs das cidades que compõem o grupo atuem em municípios vizinhos durante operações preventivas e repressivas. Desde a formalização da parceria, foram realizadas edições da operação em Mauá, São Bernardo e São Caetano. Os demais municípios, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, também devem receber neste ano a ação conjunta.

A concentração das equipes ocorreu no Paço de Santo André e contou com a presença do prefeito Gilvan Ferreira (PSDB), do secretário de Segurança Cidadã de Santo André, Coronel PM Temístocles Telmo Ferreira de Araújo, entre outras autoridades municipais e parlamentares. O chefe do Executivo exaltou a parceria entre os municípios para combater a criminalidade no Grande ABC.

“A segurança é uma demanda grande da população e mais do que a gente tratar a segurança municipal, é a gente tratar de forma integrada. Se Santo André vai bem, São Bernardo vai bem, se Santo André vai bem, São Caetano vai bem. E fechar essas divisas é importante, porque muitas vezes, quando um município faz uma operação, o criminoso migra para outro e depois volta. Quando trabalhamos em conjunto, melhoramos os indicadores de todas as cidades e essa é uma das maneiras para combater de forma duradoura a criminalidade”, disse o prefeito.

O secretário de Segurança Cidadã de Santo André, Temístocles Telmo, também ressaltou a importância da articulação entre as forças municipais. “A integração entre as Guardas Civis Municipais é fundamental para o enfrentamento dos desafios da segurança pública em nossa região. A operação simboliza esse esforço conjunto e o comprometimento com a prevenção e a proteção das nossas comunidades”, destacou.

LEIA TAMBÉM: Polícia Civil apreende quase uma tonelada de maconha em galpão de Diadema