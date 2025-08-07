DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Operação

Polícia Civil apreende quase uma tonelada de maconha em galpão de Diadema

Operação do 3º DP intercepta esquema de transbordo de drogas e prende suspeitos ligados ao tráfico

Natasha Werneck
07/08/2025 | 10:14
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Uma operação conduzida pelo 3º Distrito Policial de Diadema resultou na apreensão de cerca de 950 quilos de maconha e na prisão de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas no município. A ação aconteceu em um galpão monitorado pela equipe de investigação, após a Polícia Civil receber informações sobre o armazenamento de uma grande carga de entorpecentes no local.

Segundo o boletim, os agentes identificaram intensa movimentação em torno do galpão, com carretas e veículos de menor porte entrando e saindo do imóvel, em aparente operação de transbordo. A equipe optou por realizar a abordagem após constatar indícios de entrega de drogas.

No momento da entrada dos policiais, o motorista de uma das carretas confessou que transferia os entorpecentes da carga para outros veículos, cujos condutores fugiram pelos fundos do imóvel. No compartimento da carreta, foram encontrados 16 tabletes de substância semelhante à maconha.

A investigação prosseguiu até um segundo imóvel, também em Diadema, apontado como ponto de apoio para o tráfico. No local, os agentes encontraram uma mulher realizando a contagem de tabletes da droga. Outros 1.164 tabletes foram apreendidos, totalizando aproximadamente 950 quilos de maconha.

Além da droga, foram recolhidos veículos utilizados na logística do crime e utensílios empregados para o corte e a embalagem dos entorpecentes. Os suspeitos, bem como o material apreendido, foram levados à Delegacia Seccional de Diadema, onde os autos foram formalizados.

As comunicações de praxe foram realizadas, incluindo a realização de exames cautelares no Instituto Médico Legal (IML). Os indiciados permanecem à disposição da Justiça, detidos na carceragem anexa à unidade policial. A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar demais envolvidos na organização criminosa.


