DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Segurança pública

Polícia Civil prende 355 agressores de mulheres no Estado

Ação ao longo do mês cumpre mais de mil mandados de prisão contra autores de violência doméstica

Do Diário do Grande ABC
08/08/2025 | 16:36
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira (7) 355 autores de crimes praticados contra a mulher no Estado de São Paulo. A ação ocorreu durante a Operação Shamar, de combate à violência contra a mulher.

A operação cumpre ao longo do mês mais de mil mandados de prisão contra autores de violência doméstica, familiar e sexual, ocorrendo de forma simultânea em todas as regiões do estado.

“Essa foi uma das maiores ações já realizadas com esse foco, reiterando o compromisso do governo do Estado e da Segurança Pública no combate à violência contra a mulher e dando todo o suporte necessário à vítima no momento em que ela mais precisa”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

LEIA MAIS:

Polícia Civil cumpre cerca de 1.000 mandados contra autores de violência doméstica

Foram empregados na ação 2.200 policiais civis, envolvendo DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher), unidades especializadas e distritos policiais em todo o território paulista. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e conta com o apoio da Polícia Militar e demais forças de segurança.

A Operação Shamar reafirma o compromisso das polícias de São Paulo no enfrentamento firme e articulado da violência contra a mulher, com aumento das investigações, redes de proteção e serviços de acolhimento.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.