Polícia Civil prende 355 agressores de mulheres no Estado

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira (7) 355 autores de crimes praticados contra a mulher no Estado de São Paulo. A ação ocorreu durante a Operação Shamar, de combate à violência contra a mulher.

A operação cumpre ao longo do mês mais de mil mandados de prisão contra autores de violência doméstica, familiar e sexual, ocorrendo de forma simultânea em todas as regiões do estado.

“Essa foi uma das maiores ações já realizadas com esse foco, reiterando o compromisso do governo do Estado e da Segurança Pública no combate à violência contra a mulher e dando todo o suporte necessário à vítima no momento em que ela mais precisa”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Foram empregados na ação 2.200 policiais civis, envolvendo DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher), unidades especializadas e distritos policiais em todo o território paulista. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e conta com o apoio da Polícia Militar e demais forças de segurança.

A Operação Shamar reafirma o compromisso das polícias de São Paulo no enfrentamento firme e articulado da violência contra a mulher, com aumento das investigações, redes de proteção e serviços de acolhimento.