DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo No Estado

Polícia Civil cumpre cerca de 1.000 mandados contra autores de violência doméstica

Ação é integrada ao calendário do Agosto Lilás; Operação Shamar ocorre nacionalmente e tem o apoio das forças de segurança de São Paulo

Do Diário do Grande ABC
07/08/2025 | 17:36
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação/SSP
FOTO: Divulgação/SSP Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 A Polícia Civil do Estado de São Paulo realiza nesta quinta-feira (7) uma operação para cumprir mandados de prisão contra autores de violência doméstica. A ação ocorre em todo o território nacional e faz parte das ações do Agosto Lilás, de combate à violência contra a mulher. Em São Paulo, são cerca de 1.000 mandados de prisão a serem cumpridos por diversos departamentos e unidades da Polícia Civil.

Integrada ao calendário do Agosto Lilás, a ação reforça o compromisso da instituição com a defesa das mulheres paulistas por meio de investigações qualificadas, cumprimento de mandados judiciais, diligências e ações de proteção às vítimas.

“A operação é uma resposta da Polícia Civil aos crimes de violência doméstica. Estamos unindo forças para mostrar que a mulher não está sozinha e que o estado está ao seu lado para protegê-la”, afirma a delegada Adriana Liporoni, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. “A data é simbólica, mas o nosso trabalho é constante e diário, com foco em investigar, prender e acolher.”, completa.

A Operação Shamar é coordenada pelo Ministério da Justiça e também tem o apoio da Polícia Militar e demais forças de segurança.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.