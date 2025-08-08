Mauá terá peça teatral gratuita em parque neste fim de semana

A Cia Novelo realiza neste fim de semana três apresentações gratuitas da peça O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, no Parque da Juventude. A atração é uma ótima opção cultural para toda a família, com sessões marcadas para sábado (9), às 11h e 15h30, e domingo (10), às 14h30.

Inspirada na obra de Jorge Amado, a peça narra o delicado e emocionante amor proibido entre um gato e uma andorinha, que se apaixonam, mas enfrentam os limites impostos pelas diferenças de suas espécies. A história trata com sensibilidade temas como amor, aceitação, tolerância e superação de preconceitos. A classificação é livre.

A montagem tem direção geral de Maristela Chelala e direção musical de Marco França, e promete encantar o público com uma linguagem poética, envolvente e visualmente impactante. A ação é viabilizada por meio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, com o apoio da Prefeitura de Mauá.

O Parque da Juventude fica na Rua Francisco Ortega Escobar, s/nº, Vila Noêmia.

Veja a agenda cultural de Mauá completa no link https://agendacultural.maua.sp.gov.br/.