DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Vagas abertas

Mauá abre inscrições para curso gratuito de panificação

Ação visa capacitar trabalhadores para o mercado de trabalho

Do Diário do Grande ABC
08/08/2025 | 15:43
Compartilhar notícia
FOTO: SIPAN/AIPAN ABC
FOTO: SIPAN/AIPAN ABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Prefeitura de Mauá, por meio do programa Qualifica Mauá, está com inscrições abertas para o curso gratuito de panificação, que será realizado em parceria com o Senai, o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria e a Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria.

A iniciativa tem como objetivo formar profissionais para inserção no mercado de trabalho em um setor com alta demanda na região.

As aulas acontecerão na sede da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz), de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. O curso será realizado entre os dias 11 e 19 de agosto, com carga horária total de 24 horas.

LEIA TAMBÉM:

Vagas de emprego no Carrefour chegam ao Grande ABC; veja como candidatar

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e Ensino Fundamental completo. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link https://forms.gle/f782pX7ixAuTQvJ98.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp do Qualifica Mauá (11) 92002-3429.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.