Mauá abre inscrições para curso gratuito de panificação

Ação visa capacitar trabalhadores para o mercado de trabalho
A Prefeitura de Mauá, por meio do programa Qualifica Mauá, está com inscrições abertas para o curso gratuito de panificação, que será realizado em parceria com o Senai, o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria e a Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria.
A iniciativa tem como objetivo formar profissionais para inserção no mercado de trabalho em um setor com alta demanda na região.
As aulas acontecerão na sede da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz), de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. O curso será realizado entre os dias 11 e 19 de agosto, com carga horária total de 24 horas.
LEIA TAMBÉM:
Vagas de emprego no Carrefour chegam ao Grande ABC; veja como candidatar
Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e Ensino Fundamental completo. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link https://forms.gle/f782pX7ixAuTQvJ98.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp do Qualifica Mauá (11) 92002-3429.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.