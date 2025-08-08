Mauá abre inscrições para curso gratuito de panificação

A Prefeitura de Mauá, por meio do programa Qualifica Mauá, está com inscrições abertas para o curso gratuito de panificação, que será realizado em parceria com o Senai, o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria e a Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria.

A iniciativa tem como objetivo formar profissionais para inserção no mercado de trabalho em um setor com alta demanda na região.

As aulas acontecerão na sede da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz), de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. O curso será realizado entre os dias 11 e 19 de agosto, com carga horária total de 24 horas.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e Ensino Fundamental completo. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link https://forms.gle/f782pX7ixAuTQvJ98.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp do Qualifica Mauá (11) 92002-3429.